Lionel Messi vuelve a jugar en la Argentina: cuándo y contra quién será el partido Se confirmó oficialmente que la Pulga volverá a jugar en territorio argentino en 2027. Por Agregar C5N en









River enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en el Monumental. X (@HQpcrt)

River e Inter Miami confirmaron este viernes la organización de un partido amistoso en la Argentina. El mismo se llevará a cabo el próximo 19 de enero en El Monumental, donde Lionel Messi volverá a jugar en el país luego de su retiro oficial de la Selección argentina.

Las web oficial del club estadounidense detalla que el partido amistoso será en el marco de la pretemporada y "contará con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros".

Se viene Un encuentro Monumental: River Plate Inter Miami CF



19 de enero 2027

Estadio Monumental



https://t.co/7FDxJDbDcA pic.twitter.com/LdlHpGLKiL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 13, 2026 Además, informaron: "La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes".

River vs Inter Miami en Argentina: cuándo será La información oficial marca que el partido amistoso se llevará a cabo el próximo 19 de enero en el Estadio Monumental.