Lionel Messi vuelve a jugar en la Argentina: cuándo y contra quién será el partido

River e Inter Miami confirmaron este viernes la organización de un partido amistoso en la Argentina. El mismo se llevará a cabo el próximo 19 de enero en El Monumental, donde Lionel Messi volverá a jugar en el país luego de su retiro oficial de la Selección argentina.
Las web oficial del club estadounidense detalla que el partido amistoso será en el marco de la pretemporada y "contará con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros".
Además, informaron: "La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes".
River vs Inter Miami en Argentina: cuándo será
La información oficial marca que el partido amistoso se llevará a cabo el próximo 19 de enero en el Estadio Monumental.
River enfrentará a Inter Miami en el Monumental.
River vs Inter Miami en Argentina: cuándo saldrán a la venta las entradas
Si bien ya está confirmada la fecha y lugar del partido amistoso, desde la web oficial del Inter Miami detallaron que "próximamente se anunciarán más detalles sobre la organización del evento, la venta de entradas y las actividades previstas a través de los canales oficiales de ambos clubes".