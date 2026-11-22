Leandro Paredes reapareció en redes tras desmayarse en una entrevista: "Aguante Boca" El capitán xeneize causó preocupación al desmayarse luego del triunfo ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. No se sentía bien y había salido reemplazado en el segundo tiempo. Por Agregar C5N en









Paredes subió una historia para llevar tranquilidad a los hinchas. Instagram @leoparedes20

El capitán de Boca, Leandro Paredes, reapareció en redes luego de desmayarse durante los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana. El campeón del mundo, que tuvo que ser asistido al descompensarse mientras brindaba una entrevista televisiva, subió una historia a Instagram para llevar tranquilidad a los hinchas.

"Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre", escribió junto a una foto donde se lo puede ver recostado y descansando. La foto se difundió durante los primeros minutos del domingo, horas después de la victoria 2 a 0 ante Atlético Mineiro que se concretó bajo el intenso calor de Barranquilla.

En el inicio del segundo tiempo, precisamente a los 12 minutos, Paredes salió del campo de juego y el director técnico Rodolfo Arruabarrena lo reemplazó por Tomás Belmonte. Esto se dio porque el mediocampista no se sentía bien y se lo había confesado minutos antes.

El "Vasco" habló sobre la salud del jugador en conferencia de prensa y confirmó que estaba bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".