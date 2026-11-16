El entrenador descartó que el astro se sume a su equipo de trabajo en la Albiceleste tras su despedida, luego del alejamiento de Walter Samuel como ayudante de campo.

El entrenador Lionel Scaloni descartó que el astro Lionel Messi integre su cuerpo técnico en la Selección argentina en 2030 tras su despedida de la Albiceleste al afirmar que continuará en actividad, después de que Walter Samuel confirmara su alejamiento como ayudante de campo.

Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del partido amistoso contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en la que fue consultado sobre la posibilidad de que Messi se incorpore al cuerpo técnico en la Copa del Mundo 2030. "Yo creo que va a seguir jugando y más allá de 2030. A la Selección ya dijo que no pero como futbolista ojalá siga hasta que pueda", expresó.

"Si quiere venir acá, sin ningún problema. Ahora que no está Walter, que venga" , agregó entre risas el entrenador que renovó su contrato con la Albiceleste hasta el próximo Mundial luego de una serie de negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por lo pronto, el rosarino volverá a jugar en el país luego de su retiro oficial de la Selección argentina ya que su equipo, Inter Miami , afrontará un amistoso contra River el 19 de enero en el estadio Monumental. La institución estadounidense detalló que el encuentro se llevará a cabo en el marco de la pretemporada y "contará con algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial, como Leo Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros".

Además, informaron: " La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes ".

Lionel Scaloni confirmó la vuelta de Dibu Martínez como titular en la Selección contra Costa Rica

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Emiliano Martínez volverá a jugar este martes en el partido amistoso contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la Fecha FIFA. De esta manera, el arquero reaparecerá después de su ausencia en la derrota 2-1 con Uruguay en la Bombonera.

Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del partido contra los Ticos, que se llevará adelante este martes desde las 20 en Córdoba, en la que señaló que Martínez regresará después de recuperarse tras ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de mandíbula que sufrió en octubre durante un partido de Chelsea contra Everton por la Premier League.

En tal sentido, se refirió a la prudencia del cuerpo técnico por la situación del futbolista y destacó a otros arqueros: "Emiliano va a estar. A lo mejor estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y como también confiamos en Gero (Rulli), Juan (Musso) y Santi (Beltrán) optamos en cuidarlo. Era prudente hacerlo tres días más".