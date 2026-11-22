A 38 años de su fallecimiento, la historia de la heredera de una de las mayores fortunas del mundo. Una vida marcada por las tragedias familiares, cuatro matrimonios y un final inesperado en el Tortugas country club de Pilar.

Christina Onassis: la mujer más rica del mundo, sus amores fallidos y su trágica muerte en Argentina.

El 19 de noviembre de 1988, Christina Onassis fue encontrada muerta en la casa de su íntima amiga Marina Dodero, ubicada en el exclusivo Tortugas Country Club, en la provincia de Buenos Aires. La heredera de una de las fortunas más grandes del mundo tenía apenas 37 años y había llegado a la Argentina para pasar unos días de descanso. Para entonces, su fortuna superaba los u$s3 mil millones.

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Christina había llegado a Buenos Aires el día anterior y pasó la noche en la casa del country, como lo hacía desde que tenía 15 años, en compañía de los Dodero y, en especial, de Marina, a quien había conocido en el verano del '66 en Punta del Este. La noche transcurrió con total normalidad. Sin embargo, a la mañana siguiente, algo llamó la atención de Marina, quien decidió ir a buscarla.

Cuando entró a la habitación, encontró la cama tendida y escuchó que el agua del baño seguía corriendo. Fue entonces cuando se acercó y se encontró con una escena inesperada: Christina estaba sentada junto a la bañera, completamente inmóvil. Al principio pensó que se había quedado dormida, pero enseguida comprendió que algo terrible había ocurrido.

La noticia de su muerte dio la vuelta al mundo. Christina era hija del poderoso empresario griego Aristóteles Onassis y había heredado una fortuna millonaria.

Detrás de los lujos, las mansiones y los viajes, su vida estuvo marcada por las tragedias familiares, cuatro matrimonios fallidos y una constante búsqueda de amor que nunca terminó de encontrar.

Quién era Christina Onassis: su infancia rodeada de lujos y una juventud golpeada por la tragedia

Christina Onassis nació el 11 de diciembre de 1950 en Nueva York. Era hija del magnate naviero griego Aristóteles Onassis y de Athina Livanos: ambos pertenecían a dos de las familias más poderosas del mundo empresarial de aquella época. Desde muy chica llevó una vida llena de privilegios, creció entre mansiones y viajó en yates privados. Durante su adolescencia, la joven asistió a fiestas exclusivas y estuvo rodeada de algunas de las personalidades más importantes del mundo.

Pese a no faltarle nada, detrás de aquella vida que muchos podían envidiar, su familia atravesaba conflictos que terminarían marcando su historia para siempre.

Sus padres se separaron cuando todavía era una adolescente y, años después, Aristóteles Onassis volvió a casarse con Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Aquella relación convirtió a la familia en protagonista de las revistas internacionales y puso todavía más atención sobre la vida privada de Christina.

Christina Onassis, junto a su padre y su hermano menor Alexander.

Pero lo peor estaba por llegar. En apenas tres años, la joven perdió a las tres personas más importantes de su familia: su hermano Alexander, su madre y su padre.

El primero, en 1973, fue su hermano mayor, quien murió a los 24 años tras sufrir un accidente aéreo en Atenas. El joven era el elegido por Aristóteles Onassis para continuar con el imperio familiar. Sin embargo, su repentina muerte dejó a la familia completamente devastada.

Apenas un año después, en octubre de 1974, murió su madre, Athina Livanos, a los 45 años. Su fallecimiento estuvo rodeado de versiones sobre una posible sobredosis de barbitúricos, medicamentos que se utilizaban como sedantes.

Sin embargo, el dolor no terminó ahí: en marzo de 1975, Aristóteles Onassis, su padre, murió a los 69 años después de atravesar distintos problemas de salud. Con apenas 24 años, Christina quedó prácticamente sola y se convirtió en la principal heredera del imperio naviero de su padre, cuya fortuna estaba valuada en cientos de millones de dólares.

Cuatro matrimonios, infidelidades y una búsqueda constante de amor

La vida amorosa de Christina Onassis tampoco fue sencilla. A pesar de ser una de las mujeres más ricas del mundo, la heredera tuvo varias decepciones sentimentales y llegó a casarse cuatro veces, aunque ninguna de sus relaciones terminó funcionando.

Su primer matrimonio fue en 1971, cuando tenía apenas 20 años. Su primera conquista fue Joseph Bolker, un empresario inmobiliario estadounidense que le llevaba 27 años, estaba divorciado y tenía cuatro hijos. La relación no contaba con la aprobación de su padre, Aristóteles Onassis, quien se oponía al vínculo. Finalmente, la pareja se separó después de apenas nueve meses.

En 1975, poco después de la muerte de su padre, Christina volvió a apostar al amor y se casó con Alexander Andreadis, un heredero griego al que conocía desde su infancia. Sin embargo, aquella relación tampoco prosperó y terminaron divorciándose poco más de un año después.

Pero su historia sentimental todavía tenía varios capítulos por delante. En 1978 conoció al ruso Sergei Kauzov, un funcionario vinculado al negocio naviero soviético, con quien se casó y se instaló en Moscú. Acostumbrada a vivir entre mansiones y propiedades de lujo, Christina llegó a compartir un pequeño departamento con su marido y su suegra. El matrimonio duró menos de dos años.

Su cuarta y última boda fue en 1984 con el empresario francés Thierry Roussel, un hombre al que conocía desde hacía años y de quien se había enamorado tiempo atrás. Esta vez parecía que finalmente había encontrado la estabilidad y el amor que tanto buscaba.

Christina junto a su hija Athina, fruto de su relación con el empresario francés Thierry Roussel.

En enero de 1985 nació Athina, su única hija, a quien llamó así en homenaje a su madre. La llegada de la pequeña fue uno de los momentos más felices de su vida, pero la tranquilidad duró poco. Christina descubrió que su marido mantenía una relación con la modelo sueca Marianne Landhage, con quien incluso había tenido un hijo mientras seguían casados. La infidelidad terminó por destruir el matrimonio y la pareja se divorció en 1987.

Tras cuatro matrimonios fallidos, Christina todavía tenía esperanzas de encontrar el amor y comenzó una relación con Jorge Tchomlekdjoglou, un empresario textil de origen griego, con quien planeaba volver a casarse.

Marina Dodero y Christina Onassis.

Los últimos días de Christina Onassis en Argentina y la millonaria herencia que dejó

A pesar de haber vivido en distintos países y de contar con varias propiedades alrededor del mundo, Christina Onassis tenía un vínculo muy especial con Argentina. Desde su adolescencia viajaba a Buenos Aires para visitar a su íntima amiga Marina Dodero, a quien había conocido en Punta del Este en 1966.

En noviembre de 1988, la heredera volvió al país y se mostró entusiasmada con una nueva etapa de su vida. Después de cuatro matrimonios fallidos, había encontrado nuevamente el amor junto a Jorge Tchomlekdjoglou, hermano de Marina, con quien tenía planes de casarse.

Durante sus últimas horas, Christina estuvo acompañada por sus amigos y disfrutó de una cena familiar en la residencia de Tortugas. Según contó Marina años después, aquella noche ocurrió algo que le llamó especialmente la atención: su amiga comenzó a hablar de su padre, su madre y su hermano, temas que generalmente prefería evitar por el dolor que le provocaban.

Tortugas country club de Pilar.

También había hablado por teléfono con su hija Athina, quien se encontraba en Suiza junto a su padre, Thierry Roussel. Nada hacía imaginar que aquella sería una de sus últimas conversaciones y que durante la madrugada del 19 de noviembre encontraría la muerte en Buenos Aires. Horas después del trágico desenlace, la autopsia determinó que Christina había sufrido un edema agudo de pulmón.

Su muerte también despertó distintas especulaciones debido a sus antecedentes de consumo de medicamentos. Y es que la heredera arrastraba desde hacía años una difícil relación con las pastillas; desde muy joven había atravesado problemas de salud, entre ellos trastornos alimentarios, depresión e insomnio, que la llevaron a recurrir a distintos fármacos.

Según contó su amiga Marina Dodero, Christina tomaba pastillas para adelgazar y podía llegar a consumir hasta 24 gaseosas por día. Por las noches, recurría a los somníferos para poder descansar, una práctica que terminó formando parte de su rutina.

Estos antecedentes cobraron especial relevancia después de su fallecimiento, cuando los investigadores encontraron numerosos medicamentos entre sus pertenencias y los estudios toxicológicos detectaron rastros de barbitúricos en su organismo. Sin embargo, se descartó que se hubiera quitado la vida.

Sus restos fueron trasladados a Grecia, donde recibió sepultura en la isla privada de Skorpios, el lugar donde también descansaban su padre y su hermano.

Funeral Christina Onassis.

Su única hija, Athina, tenía apenas tres años cuando perdió a su mamá y quedó como única heredera de una inmensa fortuna. La pequeña creció bajo el cuidado de su padre, lejos de la familia Dodero, con la que Christina había compartido tantos momentos de su vida.

Años después, Marina reveló que nunca más volvió a ver a la hija de su mejor amiga y recordó que Christina le había pedido que estuviera pendiente de la nena si algún día le pasaba algo.