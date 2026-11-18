La madre de Lionel Messi reveló quién será el sucesor de su hijo en la Selección argentina Celia Cuccittini se refirió al próximo gran referente de la Albiceleste luego de la despedida del astro tras más de 20 años, que marcó el final de una etapa histórica. Por Agregar C5N en









Lionel Messi junto a su madre, Celia Cuccittini.

El tío de Nicolás Paz, Fabián, reveló que la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, le expresó al jugador de 22 años que será el próximo gran referente futbolístico de la Selección argentina después de la despedida del astro luego de un ciclo glorioso en la Albiceleste.

En diálogo con Radio La Red, Fabián Paz describió la personalidad de su sobrino y remarcó su devoción por Messi, quien se despidió de la Selección después de más de 20 años: "Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo y jugar con él. Eso fue tocar el cielo con las manos. No se la cree. Además, al no vivir acá no tiene la presión de otros jugadores. Acá el fútbol se vive de otra manera".

En tal sentido, recordó un encuentro del mediocampista con la madre del astro. "En el último partido que lo fui a ver, que fue la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando emocionada. Él la saludó y ella le agarró la mano y le dijo: 'Vos sos el sucesor de mi hijo'. Yo estaba esperándolo y él estaba shockeado y dijo 'no puedo creer lo que me acaba de pasar'. Contó eso como algo muy increíble. Es como un niño en el fondo", señaló.

Nico Paz en la Selección argentina. El futbolista de la Selección nació en España, pero representa a la Argentina y realizó buena parte de su formación en las divisiones inferiores de Real Madrid, club en el que llegó a debutar profesionalmente. Luego fue cedido a Como 1907, donde encontró continuidad y se convirtió en una de las figuras del equipo italiano.

En tanto, su alto nivel lo llevó a debutar en la Albiceleste el 15 de octubre de 2024 después de ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni y acumula 16 partidos con seis goles entre partidos oficiales y amistosos, entre los cuales se ubica el doblete que convirtió el martes contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.