12 de noviembre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni reveló qué hará con la camiseta 10 de Lionel Messi: "Esperamos que sea para siempre..."

El pujatense seguirá al frente de la Selección argentina hasta 2030 y se refirió al histórico dorsal que dejó de usar el rosarino tras el retiro. "No es algo que a mí me preocupe", aclaró.

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Lionel Messi

Lionel Messi, con la histórica 10 de la Selección argentina. 

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"Cuando sea obligatoria ya veremos a quién se la damos, pero no es algo que a mí me preocupe, no es algo que sea especialmente importante", agregó en conferencia de prensa.

Para luego detallar: "El día que decidamos [dársela], esperamos que sea para siempre y no andar dando la 10 a distintos jugadores. Esa es un poco la idea. Entonces, hay partidos para analizar, hay partidos para ver y cuando decidamos darla, esperemos que sea al jugador que se la pueda quedar. Esa es un poco la idea".

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina.

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina.

"Estoy con la misma ilusión que el primer día"

Respecto a su renovación, el pujatense detalló que decidió dar el paso para continuar "después de charlarlo bien con todo el cuerpo técnico decidimos tomar la decisión, es un momento importante en nuestro proceso".

"Estoy con las mismas ganas e ilusión del primer día, y feliz de poder continuar. Agradecido y a partir de ahora empieza un nuevo proceso", expuso Scaloni, previo a destacar que, en materia futbolística, "la idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Han habido apariciones muy lindas".

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