La última pareja de Matías Ricciardelli lo despidió con un desgarrador mensaje en redes sociales. Recordó los momentos que compartieron, reveló detalles íntimos de su relación y dejó una profunda reflexión sobre la importancia de pedir ayuda.

La repentina muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, generó una profunda conmoción y una serie de emotivas despedidas en las redes sociales. En ese contexto, quien decidió romper el silencio fue Chiara Maffia, su última novia, quien compartió un desgarrador mensaje en el que recordó su historia de amor y dejó una profunda reflexión sobre la salud mental.

El joven falleció el pasado martes, aunque la noticia trascendió recién en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, Chiara publicó seis fotografías de distintos momentos que compartieron juntos y comenzó su despedida con una frase tan particular como íntima: "Mati: qué fuerte, fuiste el quilombo más lindo que conocí".

Pero ese no fue el único mensaje que le dedicó. En una extensa publicación, Chiara abrió su corazón y recordó cómo fue su relación con Matías, sin dejar atrás las dificultades que atravesaron como pareja, durante el tiempo que estuvieron juntos. "Mati. Fuiste el quilombo más loco y lindo que conocí. Me costaron y costarán algunas sesiones de terapia, pero no pasa nada, jaja, valió hasta el último día estar al lado tuyo", expresó.

En otro fragmento, recordó con cariño su personalidad y los momentos que compartieron: "Pienso recordarte para siempre con tu sonrisa, con tus chistes y con todos los momentos de aventura que vivimos. Una gran persona, buscando, como podías, lo mejor para todos".

Sin embargo, uno de los pasajes más conmovedores llegó cuando hizo referencia a las dificultades personales que atravesaba Matías e hizo hincapié en las conversaciones íntimas que mantenían durante su relación. "No te juzgo, nunca lo hice y no lo haré. Dejaste una enseñanza enorme que poco a poco irá tomando color, también aprendí mucho mucho de vos", escribió.

Y agregó: "Gracias por confiar en mí, abrirme tu corazón y tu cabeza. Contarme tus miedos y dejarme que los escuche. Nunca fue fácil, pero gracias por dejarme acompañarte. También, a tu manera, me ayudaste siempre".

La profunda reflexión sobre la salud mental

Hacia el final de su publicación, la joven compartió una reflexión que llamó especialmente la atención al poner el foco en la importancia de hablar sobre la salud mental y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. "También poner voz y priorizar la salud mental es y será parte de mi camino. Es lo más importante. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos el poder de poder ayudar o cambiarle la historia a alguien, quizá, con un simple mensaje", sostuvo.

Captura: web

"Ni el ego ni el rencor nos sirve de nada. Sentir con el corazón, así como decías, es más importante", agregó. Finalmente, se despidió con unas palabras cargadas de amor: "Gracias de corazón. Lo diste todo. Y más. Brindo por vos, con comida rica y un fernet. Que en paz descanses, corazón".

Antes de terminar, Chiara decidió dirigirse a todas aquellas personas que pudieran estar atravesando una situación difícil y dejó un mensaje contundente: "No estás solo/a, tu vida siempre importa. No lo atravieses en silencio, podés pedir ayuda, no serás nunca una molestia ni una carga".