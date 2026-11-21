La exparticipante de Gran Hermano había hecho públicos los conflictos que mantenía con el padre de su hija India: reclamos por la ausencia en la vida de la pequeña, la manutención y el trato que recibió durante el embarazo volvieron a cobrar relevancia tras su fallecimiento.

Tras la muerte del ex de Maypi Delgado, salieron a la luz los duros reclamos.

Después de conocerse la muerte de Matías Ricciardelli , expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, volvió a quedar en el centro de la escena la conflictiva relación que ambos mantenían. En este contexto, resurgieron las fuertes declaraciones que la exparticipante de Gran Hermano 2015 había realizado tiempo atrás a través de sus redes sociales, donde expuso los problemas que atravesaba con el padre de la pequeña.

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En aquel momento, la modelo decidió hacer público el difícil vínculo que mantenía con Ricciardelli y apuntó contra él por su ausencia en la vida de India, quien actualmente tiene tres años. Además, reveló detalles de los conflictos económicos y personales que habían marcado su relación.

La historia entre Maypi y Matías comenzó en 2022. En septiembre de ese mismo año, la modelo anunció que estaba embarazada, luego de atravesar un período de búsqueda y distintos tratamientos para convertirse en madre.

Apenas un mes después, en octubre , confirmó su separación de Ricciardelli y decidió regresar a Mar del Plata, su ciudad natal, para transitar el embarazo acompañada por su familia. Finalmente, en abril de 2023 nació India y su padre viajó desde Buenos Aires para estar presente en ese momento.

Con el paso del tiempo, Delgado rompió el silencio y expuso los conflictos que mantenía con su expareja. Uno de sus principales reclamos estaba relacionado con la ausencia de Ricciardelli en la vida de la pequeña y las dificultades que enfrentaba para conseguir las autorizaciones necesarias para viajar con ella.

"No ve a India hace rato", había expresado en una publicación. Además, cuestionó que todos los meses debía reclamarle el dinero que correspondía a la manutención de su hija y esperar hasta el último día para recibirlo.

Captura: web

Pero las acusaciones de Maypi no terminaron ahí. En otras declaraciones, la exparticipante de Gran Hermano también denunció haber sufrido maltrato psicológico durante el embarazo y aseguró que había tomado la decisión de dejar de proteger públicamente al padre de su hija.

"¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo!", manifestó al recordar los ocho meses de hostigamiento y angustia que había atravesado durante aquella etapa. También reveló que Ricciardelli le había pedido disculpas poco antes del nacimiento de India, por lo que trataron de recomponer y recuperar el tiempo perdido.

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Pero hubo otro descargo todavía más fuerte. A través de sus historias de Instagram, Maypi Delgado aseguró que había intentado mantener una buena relación con Matías Ricciardelli por el bienestar de su hija India, aunque reconoció que la situación se había vuelto insostenible.

"Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente", expresó la modelo, dejando al descubierto el desgaste emocional que, según su relato, le había provocado el vínculo con su expareja.

Matias Ricciardelli junto a India, la hija que tenía en común con Maypi Delgado.

Lejos de quedarse ahí, también cuestionó los constantes cambios de actitud de Ricciardelli. "Hasta ahora traté de tener un vínculo con él, a pesar de que todos los días cambia de opinión y un día te quiere y un día te odia", manifestó.

Finalmente, dejó en claro que había intentado sostener el contacto por el amor que ambos compartían hacia su hija, pero que ella había llegado a su límite. "A pesar de eso, intenté sostener un vínculo por amor a India. Pero me cansé", sentenció.