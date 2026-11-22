La imagen de Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping reunidos en China, como una nueva versión de la histórica cumbre de Yalta, simboliza un cambio profundo en el equilibrio mundial. El ascenso económico y tecnológico chino, el poder militar ruso y las tensiones con Washington relegaron a las viejas potencias europeas a un lugar secundario en las grandes decisiones internacionales.

Muchos medios y comentaristas se refirieron en los ultimos días a la mítica foto de la conferencia de Yalta de 1945 para referirse al encuentro que tuvo lugar el pasado jueves en la ciudad china de Shenzhen, entre Donald Trump, Vladimir Putin y el anfitrión Xi Jinping . El denominador común que encontraban era el encuentro de tres líderes de las potencias globales en un momento bisagra, que en el caso de Yalta se trataba de la reorganización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial.

Lo que se mencionó menos es la gran diferencia entre ambas imágenes. En la primera, los protagonistas fueron Theodore D. Roosevelt, Iósif Stalin y Winston Churchill, representantes de Estados Unidos, Rusia y Inglaterra. En la segunda, tomada 80 años después, solo Estados Unidos y Rusia seguían ahí...

La ausencia de un país europeo en una escena que de alguna forma da cuenta de la realidad de las potencias dice mucho sobre los cambios que se operaron en el mundo desde entonces, y particularmente desde la caída del muro de Berlín a estos días. Son cambios que, entre otras cosas, movieron una de los centros gravitaciones del poder en el mundo desde la vieja Europa hacia la nueva China.

El imparable ascenso tecnológico e indutrial del gigante oriental se disparó cuando, en la década de 1990, flexibilizó el fundamentalismo maoista y sentó las bases de una fusión muy propia entre hipercapitalismo y planificación estatal que dio como resultado uno de los saltos de desarrollo más sorprendentes que ha visto la historia humana. Si bien Estados Unidos se vio afectado, el "milagro chino" ocurrió mayormente a expensas de las potencias industriales europeas Francia y Alemania y también debilitó el tradiional poder financiero de Inglaterra, quienes -en una relación inversamente proporcional- empezaron a debilitarse a medida que China se fortalecía.

La foto de Shenzhen es, en muchos sentidos, la conclusión simbólica de ese proceso que lleva al menos tres décadas cocinándose: el relegamiento de Europa a la mesa de los chicos.

Las viejas potencias que ahora miran desde la segunda fila

La ausencia de representantes europeos no fue un detalle protocolar del encuentro, celebrada en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Constituyó, por el contrario, uno de los aspectos políticamente más significativos del encuentro. Mientras Trump, Xi y Putin intercambiaban posiciones sobre seguridad internacional, inteligencia artificial y conflictos regionales, los gobiernos europeos debían conformarse con observar desde afuera una conversación que puede tener consecuencias directas sobre sus intereses económicos, militares y territoriales.

La situación tiene una dimensión particular en el contexto de la guerra en Ucrania. El futuro del conflicto, que representa la principal amenaza para la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría, continúa condicionado por las decisiones de Washington y Moscú. Sin embargo, los países europes -que sostienen buena parte del esfuerzo económico y militar para respaldar a Kiev- no participaron de la conversación entre los dos presidentes que tienen mayor capacidad para modificar el curso de la guerra (ah, y tampoco estuvo presente el gobierno ucraniano).

AFP

La exclusión contrasta con el peso histórico que tuvieron las principales capitales europeas en la arquitectura internacional construida después de la Segunda Guerra Mundial. Francia, Alemania y el Reino Unido fueron durante décadas actores centrales de las negociaciones diplomáticas, la seguridad occidental y la definición de las reglas del comercio mundial. Hoy, aunque conservan un considerable poder económico, tecnológico, militar y diplomático, su capacidad para imponer condiciones y participar en las decisiones estratégicas se redujo muchísimo.

Quizás es un poco mucho afirmar que Europa ha dejado de ser relevante, pero no que su influencia ya no se corresponde con el lugar que ocupó durante buena parte del siglo XX y los primeros años posteriores a la caída del Muro de Berlín.

El retroceso de las potencias europeas

La pérdida de protagonismo europeo tiene causas estructurales que exceden al ninguneo de Trump o al conflicto en Ucrania. Alemania, tradicionalmente considerada el motor económico, también perdió mucha de esa capacidad de liderazgo que en los 90 la convirtió en la "locomotora" de Europa. Su modelo industrial, apoyado durante décadas en energía relativamente barata, exportaciones y acceso a los mercados internacionales, quedó bajo presión por la guerra en Ucrania, la ruptura de los ventajosos vínculos energéticos con Rusia y la competencia tecnológica e industrial de China.

Algo parecido le sucede a Francia, que además navega a través de una fuerte inestabilidad política interna, fruto de la crisis de su emblemático Estado de Bienestar. En el caso del Reino Unido, la salida de la Unión Europea redujo su capacidad para influir directamente en las decisiones comunitarias y debilitó su peso específico ante Estados Unidos, cuya diplomacia ya no ve a los británicos como el "best friend" de antaño, sobre todo después de que se rehusaran acompañar la aventura bélica de Trump en Irán.

Trump y Putin: una "amistad" que desplaza a los aliados europeos

El relegamiento europeo también tiene que ver con haberse convertido en blanco simultáneo de la hostilidad de Donald Trump y Vladimir Putin, una especie de pinza de agresiones que muchas veces son abiertas y muchas otras ocurren en las sombras.

Con Putin, el enfrentamiento tiene un origen bien concreto. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 terminó de romper la relación que Moscú había intentado construir con las principales potencias del continente después de la Guerra Fría. Para el Kremlin, Francia, Alemania, Reino Unido y España se convirtieron en algunos de los principales obstáculos para alcanzar sus objetivos en Ucrania. Putin considera que el respaldo europeo a Kiev, tanto financiero como militar, prolonga una guerra que Moscú interpretó siempre como la expansión de la OTAN sobre su área de influencia.

Si bien Rusia viene pagando un precio alto por haberse lanzado sobre Ucrania, también es cierto que la ruptura de los acuerdos energéticos con Moscú pegó muy fuerte en la capacidad competitiva de Europa y pavimentó de alguna manera la crisis que la atraviesa hoy, marcada por el delcive economico, las protestas y el ascenso de la ultraderecha.

Cerca de mil detenidos tras una jornada de protestas y disturbios. Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias

La relación con Trump no tiene una guerra de por medio, pero alcanza unos niveles de agresividad igualmente altos. Sus críticas, burlas y amenazas no solamente han tenido como blanco a líderes europeos de izquiera o progresistas, como el español Pedro Sánchez o el expremier birtánico Keir Starmer, sino que terminaron alcanzado a aliados inciales como la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, con quien se cruzó por sus críticas al Papa y por la guerra de aranceles que marcó el pico mas alto del enfrentamiento del republicano con los países europes.

En ese contexto, Trump encontró en Putin un interlocutor con el que parece sentirse (mucho) más cómodo que con los tradicionales aliados europeos. El mandatario estadounidense no solamente reabrió los canales de comunicación con el Kremlin, sino que también reivindicó públicamente su relación personal con el presidente ruso. Este jueves, antes del encuentro trilateral, volvió a referirse al exagente de la KGB como "mi gran amigo" y destacó la buena relaciónque mantienen desde siempre.

Los europeos hace rato asumieron que Trump posiblemente acabe alcanzando algún entendimiento con Putin sobre Ucrania sin contemplar los intereses de los países que deberán afrontar las consecuencias de cualquier acuerdo. Es parte de la sumisión resignada que parece haberse instalado en los ámbitos políticos y diplimáticos del Viejo Continente, donde esa condición de ser considerado el "patio trasero" de las potencias comenzó a vivirse en carne propia, quizás por primera vez en la historia.