Con goles de Santiago Ascacibar a los 15 minutos del primer tiempo y de Miguel Merentiel en el inicio del complemento, el Xeneize se impuso en el estadio Metropolitano de Barranquilla y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años.

Boca le ganó a Atlético Mineiro por 2 a 0 y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El equipo argentino cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y sumó su estrella N.º 19.

El Xeneize tuvo más protagonismo en los primeros minutos del partido, manejó la pelota y ejerció una presión más clara . Miguel Merentiel estuvo cerca de convertir el primero tras un error del arquero Everson, a los 3 minutos de juego. El arquero no pudo controlar bien la pelota, que quedó boyando, y el delantero aprovechó para rematar, pero su disparo dio en el travesaño.

Después de un centro de Sebastián Villa, Santiago Ascacibar marcó un tanto que fue anulado por offside. Finalmente, pudo sacarse la espina y abrió el marcador a los 15 minutos, luego de un remate fallido de Tomás Aranda.

El calor sofocante de Barranquilla también influyó en el desarrollo del encuentro. Al momento del inicio, la temperatura era de 30 grados, una condición que exigió un esfuerzo adicional a los jugadores, quienes debieron administrar sus energías.

Tras una chance fallida de Miguel Merentiel, quien decidió no patear al arco y pasar la pelota al medio, el árbitro cobró offside. Boca volvió a tener una oportunidad tras un centro de Lautaro Blanco y un espectacular cabezazo de Lautaro Di Lollo, que encontró una respuesta aún mejor de Everson a los 38 minutos del primer tiempo.

En el cierre de la primera etapa, el equipo del Vasco Arruabarrena volvió a generar peligro con Merentiel, tras un centro de Delgado. El delantero giró en el área ante la doble marca y remató de derecha, pero Renan Lodi detuvo la pelota.

El Xeneize fue protagonista durante todo el primer tiempo porque no solo tuvo las situaciones más claras, sino que también supo resolver las pocas ocasiones en contra. Leandro Paredes fue clave en la recuperación de la pelota en mitad de cancha y Sebastián Villa tuvo un gran desempeño por la banda izquierda, con centros precisos en los momentos indicados. Merentiel estuvo cerca de convertir en más de una oportunidad y, aunque generar chances es positivo, desperdiciarlas podía costar caro. Ascacibar, en cambio, tuvo dos oportunidades y ambas terminaron en gol, aunque una fue anulada por offside y la otra abrió el marcador.

Pero, para alegría de todo el pueblo bostero, Miguel Merentiel, quien trabajó su mentalidad en el vestuario, recibió un un centro de Sebastián Villa, máximo asistidor del torneo, y empujó la pelota de derecha. En el festejo, Merentiel no pudo contener las lágrimas por haberse sacado la mufa, por la importancia del gol y por ser una de las figuras del equipo.

Gran parte de las pocas chances que tuvo Mineiro durante el primer tiempo y en el inicio del segundo se generaron por la presencia de Jagger Herrera, el defensor xeneize que fue una de las figuras más destacadas en su puesto. Además, le dio el pase a Villa para que asistiera a Merentiel.

A los 12 minutos del complemento, Arruabarrena sacó a Leandro Paredes, quien se retiró en medio de una inmensa ovación, e ingresó Tomás Belmonte. El capitán no estaba al 100% físicamente. Cansados por el calor y el desgaste, Miguel Merentiel y Tomás Aranda fueron reemplazados por Ener Valencia y Alan Velasco.

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron un calco de los del primero, pero con el correr del tiempo, los cambios de Domínguez y la modificación del sistema permitieron que Atlético Mineiro mejorara. Aunque Boca seguía siendo superior, el rival comenzó a disputar el partido con más argumentos.

Ya sin Sebastián Villa ni Santiago Ascacibar, reemplazados por Leonel Flores y Rodrigo Battaglia, Mineiro comenzó a apurarse y se acercó más al área rival. Cuello fue la figura del equipo y las situaciones más peligrosas se generaron a través de él.

Sin embargo, la intención del equipo brasilero no fue suficiente. Boca se consagró campeón de un torneo internacional tras 18 años y sumó su segunda estrella en el año, tras haber conseguido ser campeón por la Tabla Anual. Por su parte, Atlético Mineiro sumó su tercera final perdida.

El gol de Miguel Merentiel para el 2 a 0 de Boca ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

GRAN JUGADA DE VILLA Y MERENTIEL PUSO EL 2-0El delantero colombiano la armó muy bien, metió el centro y la Bestia la empujó para ampliar la ventaja ante Mineiro.CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/v84OQOLB58 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 21, 2026

Así fue el gol de Boca vs. Atlético Mineiro para el 1 a 0 en la final de la Copa Sudamericana