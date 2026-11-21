A ocho días de la tragedia, se dio a conocer el deceso de los dos trabajadores, que se encontraban internados tras el estallido.

Fallecieron dos operarios que se encontraban internados tras la explosión ocurrida en Lanús el viernes 13 de noviembre. Con la confirmación de los decesos, ya van cuatro muertos por la tragedia.

Según confirmó Infobae, se trata de dos de los hombres que estaban trabajando en la zona cuando ocurrió la trágica explosión que todavía mantiene preocupados a los vecinos. A pesar de los esfuerzos para mantenerlos con vida en clínicas de San Justo y en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente murieron.

Luego de confirmados los decesos, también se logró identificar a los operarios: Matías Leguizamón, de 31 años y Juan José Servín, de 33. De acuerdo con lo informado por el medio, las causas de la muerte fueron “ un paro cardiorrespiratorio en contexto de quemaduras graves, shock séptico y distrés respiratorio agudo ”.

Según los datos corroborados hasta el momento, los fallecidos son Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44. García perdió la vida el mismo día del siniestro luego de quedar atrapado bajo los escombros; si bien su cuerpo fue rescatado por los bomberos, el estado en el que se encontraba impidió su reconocimiento inmediato y su identidad recién pudo ser confirmada días después por sus allegados. El trabajador era padre de dos niños de 6 y 8 años.

Por su parte, D’Alesandro había sido trasladado de urgencia tras el estallido y permanecía internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, mismo centro de salud donde continúan bajo atención médica otros cuatro compañeros de la cuadrilla que resultaron heridos en el episodio.

Los relatos de los vecinos de la zona fueron crudos. Con muchas críticas a los procedimientos llevados adelante por la empresa tercerizada que construía el tunel en la vereda para controlar la pérdida, en C5N reconstruyeron lo ocurrido: "Estaba hablando tranquilamente y mirando cómo personal de Metrogas se reía e intentaba arreglar la pérdida. Y eso causó la explosión".

Roberto contó que impacto lo lanzó varios metros. "Viví algo que nunca voy a volver a vivir. Volé por el aire. Soy un hombre que pesa 130 kilos y me levantó como si fuese de papel", describió el homre quien cayó contra el escalón de un bazar cercano. Como consecuencia del golpe y la onda expansiva, sufrió el desprendimiento del cuero cabelludo (lo que le significó más de 45 puntos de sutura en la cabeza), cortes en un ojo y la incrustación de astillas de madera en el pecho y a la altura del hígado.

Además de tener que lidiar con el daño ocasionado por la explosión, Roberto salió del hospital del que había sido asistido y se encontró con el peor panorama: su casa había sido destruida. "No está mi casa. No existe más", lamentó, a la vez que contó que se tuvo que ir a vivir a lo de suegra en medio de la angustia por haber perdido su fuente de trabajo y a la espera de poder conseguir un alquiler para tener un espacio propio.

El comunicado de la empresa tras la muerte de los operarios

“Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo”, escribieron en un sentido mensaje de despedida.

Por último, añadieron: “Acompañamos a sus familiares, amigos más cercanos y compañeros de trabajo, poniéndonos a disposición en todo cuanto necesiten. Estamos trabajando incansablemente para determinar las razones de este lamentable suceso, buscando “Justicia” para dar algo de Paz a sus casas".

Cómo fue la explosión en Lanús que ya se cobró cuatro vidas

El estallido se produjo mientras trabajadores de una cuadrilla de Metrogas estaban realizando un túnel en la vereda. Por la onda expansiva y los daños generados, se reportaron decenas de heridos, tres locales afectados y las autoridades tuvieron que evacuar un geriátrico. Una semana después del hecho, ya son cuatro los muertos.

Según relataron los vecinos, la explosión se produjo cerca de la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina averió uno de los caños. El hecho, según comentaron, tuvo lugar en una fiambrería ubicada en una zona muy céntrica de la localidad, que se encuentra sin luz.

Debido a la gravedad del hecho, acudieron personal del SAME y también de la Policía Bonaerense, a la vez que se sumaron dotaciones de Bomberos de municipios cercanos de Zona Sur. Durante horas trabajaron en propiciar las condiciones para la evacuación de los vecinos cuyas propiedades habían sido dañadas como así también en su contención considerando que habían perdido todo a causa del siniestro. De hecho, les tomó varios días poder retornar a sus hogares.

La información oficial de la empresa Metrogas detalló que el personal "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

Metrogas ordenó el corte de gas de inmediato para evitar que el fuego se propague por las casas, aunque los vecinos, con el correr de los días, denunciaron que en sus propiedades percibían fugas de gas.

En cuanto a la investigación, el ente interviniente es la Comisaría 4ta de Lanús, de Remedios de Escalada por el escape de gas y explosión por fuga.