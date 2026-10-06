En una noche emotiva por el retiro de Lionel Messi, Argentina venció 3 a 0 a Benín

Con un gol de Nicolás Otamendi, que también se despidió de la Selección, un tanto de Nicolás Paz y el último del propio capitán, de penal, la Scaloneta goleó al conjunto africano en la última presentación del astro con la Albiceleste.

La Selección argentina venció 3 a 0 a Benín en el Monumental, en el partido que marca la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste , ante más de 80.000 fanáticos del 10. El encuentro en el estadio de River es dirigido por el árbitro el chileno Fernando Véjar, en una noche especial para el equipo de Lionel Scaloni .

Messi: "Me gustaría venir toda mi vida porque la Selección es lo más lindo que te puede pasar"

El partido comenzó con la Selección argentina como dominadora del juego y con una circulación de pelota que le permitió instalarse en campo de Benín. Sin embargo, el conjunto africano mostró más herramientas de las esperadas para hacerle frente a la Albiceleste y consiguió incomodarla en algunos pasajes, sobre todo cuando recuperó la pelota y salió rápido de contra.

A los 6', Lionel Messi tuvo la primera ocasión clara de la noche. El rosarino recibió en la puerta del área, enganchó hacia su zurda y sacó un remate colocado que Marcel Dandjinou alcanzó a desviar con lo justo. En el rebote apareció Enzo Fernández , que tomó la pelota y volvió a rematar, aunque el arquero de Benín logró impedir nuevamente la caída de su arco.

El árbitro detuvo el encuentro a los 10' para que el Monumental pudiera rendirle homenaje a Messi, acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales. Las tribunas le dediaron una ovación ensordecedora para el rosarino, mientras los futbolistas de Benín se acercaron para abrazarlo. Después de ese reconocimiento, el visitante sorprendió con algunas llegadas que pusieron en aprietos a la defensa argentina.

Benín tuvo su primera ocasión importante A los 16', Benín tuvo su primera ocasión importante a través de una pelota parada, cuando Aiyegun Tosin ganó en lo alto dentro del área y conectó un cabezazo que se fue desviado. Dos minutos más tarde, el conjunto africano volvió a acercarse y estuvo todavía más cerca de abrir el marcador: la Argentina perdió la pelota sobre izquierda, Junior Olaïtan le ganó la posición a Nicolás Otamendi y remató de primera, en un tiro que pasó cerca del arco del Dibu Martínez.

Después de la ráfaga de ataques peligrosos de la visita, la Selección argentina volvió a tomar la pelota y el control del partido, con Messi como principal protagonista. A los 23', Rodrigo De Paul buscó al rosarino con un envío al segundo palo y el 10 alcanzó a conectar, aunque sin precisión. Tres minutos después, Messi ejecutó un tiro libre que Dandjinou logró desviar para mantener el 0 a 0.

Sobre el final del primer tiempo, Benín volvió a generar peligro y obligó a Emiliano Martínez a intervenir ante un remate que exigió su reacción. La Selección argentina respondió poco después y recuperó protagonismo en ataque, aunque no consiguió transformar sus aproximaciones en el gol que buscó durante una primera mitad con momentos de ida y vuelta.

Así, Argentina y Benín se fueron al descanso 0 a 0 en el Monumental, luego de un primer tiempo en el que la Albiceleste tuvo las situaciones más claras, especialmente a través de Lionel Messi. El capitán se mostró activo y buscó su gol en su última presentación con la camiseta argentina ante su gente, aunque la visita mostró sus cartas y, por momentos, hizo partido.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi tras el gol del defensor. X (@HQpcrt)

A los 3' del segundo tiempo, la Selección argentina encontró la ventaja. Lionel Messi ejecutó un centro desde la izquierda y Nicolás Otamendi apareció en el área para conectar de cabeza, superar la resistencia de Dandjinou y mandar la pelota al fondo de la red. La conexión entre ambos campeones del mundo desató la celebración en el Monumental.

A los 7', Lionel Scaloni decidió sacar de la cancha a Nicolás Otamendi, autor del primer gol de la noche, junto con Nicolás Tagliafico. El defensor se despidió de sus compañeros con un abrazo a cada uno antes de dejar el campo, mientras desde las tribunas caía una nueva ovación. Facundo Medina y Lisandro Martínez ingresaron en su lugar.

La Selección argentina amplió la diferencia con otra aparición de Lionel Messi. A los 15', el rosarino asistió a Nicolás Paz, quien recibió dentro del área, enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo preciso que terminó junto al palo del arquero de Benín. El mediocampista celebró así el 2 a 0 en una noche marcada por el homenaje al 10.

A los 23', Agustín Giay recibió una fuerte falta dentro del área y el ábritro Fernando Véjar sancionó penal para la Argentina. Messi tomó la pelota y asumió la responsabilidad para que todo el Monumental pudiera registrar uno de los momentos más esperados de la noche. El capitán convirtió con un remate preciso y estableció el 3 a 0.

Tras el gol de penal de Lionel Messi, sus compañeros se reunieron a un costado del arco para celebrar junto al capitán. La ronda terminó en un abrazo grupal alrededor del rosarino, mientras el Monumental volvía a acompañar la escena con una ovación. La Selección argentina, con el 3 a 0 a favor, continuó en la búsqueda de ampliar la diferencia.

Lionel Messi en su partido despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental. X (@HQpcrt)

A los 33', Lionel Scaloni realizó cuatro modificaciones para afrontar el tramo final del encuentro. Leonel Flores ingresó por Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso reemplazó a Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono entró por Enzo Fernández y Exequiel Palacios ocupó el lugar de Cristian Romero, en una nueva tanda de cambios para darle aire al equipo.

Sobre el final, la Selección argentina buscó una última oportunidad para que Messi volviera a convertir en su despedida ante el público argentino. A los 43', el rosarino tuvo una ocasión muy clara, pero entre la intervención de un defensor de Benín y el palo terminó impedido de marcar el cuarto. De todas formas, el 10 redondeó otra noche inolvidable, con dos asistencias y un gol.

El resumen del partido entre Argentina y Benín

Lionel Messi recibió una distinción de la UBA antes de su partido despedida

Horas antes del partido ante Benín, Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Del acto participaron el rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, autoridades de las distintas facultades y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", expresó el capitán de la Selección argentina. Sobre la despedida en el Monumental, reconoció: "Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo", y admitió que la cercanía del partido hacía más difícil mantener la tranquilidad.

Lionel Messi fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UBA. Web

Por su parte, Gelpi destacó que Messi "nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces" y valoró su trayectoria dentro y fuera del fútbol. El rector también resaltó su trabajo a través de la Fundación Leo Messi y su rol como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, además de su aporte para proyectar a la Argentina a nivel internacional.