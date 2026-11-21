La actriz compartió un video de sus vacaciones en Uruguay y dejó al descubierto un fogoso intercambio con el futbolista. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: ella le declaró su amor, pero él prefirió elogiarle la bikini.

Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi disfrutan de una escapada romántica en Uruguay . Lejos de mantenerse fuera del foco de las cámaras, la actriz decidió compartir un momento de intimidad con el futbolista, aunque un inesperado detalle terminó robándose toda la atención.

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A través de sus historias de Instagram, Eugenia publicó un video en el que se los ve recorriendo un campo a bordo de un pequeño vehículo. Con lentes negros y luciendo una bikini con estampado de leopardo, la actriz se mostró completamente enamorada y protagonizó un intercambio con su novio que tuvo romance, besos y una respuesta que dio que hablar.

Todo comenzó cuando La China, en tono cómplice, le preguntó al delantero: "¿A dónde me llevás?". Sin dudarlo, Icardi lanzó una respuesta digna de una película romántica: "A perdernos".

La frase derritió de amor a Eugenia, quien no pudo contener su entusiasmo. "¡Ah, te amo!", exclamó antes de acercarse para darle un tierno beso. Sin embargo, lo más llamativo llegó segundos después: Icardi no le devolvió el "te amo" y, en cambio, puso toda su atención en el look de su novia.

"Qué linda te queda esa bikini", le dijo el futbolista, dejando de lado la declaración romántica para dedicarle un piropo. Lejos de hacer algún comentario sobre la falta de reciprocidad, La China respondió con dulzura: "Gracias, mi amor".

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Desde Uruguay, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez mostraron parte de su intimidad a través de las redes sociales y dejaron al descubierto algunos detalles de la escapada romántica que organizaron para alejarse del ruido mediático de los últimos días.

Mauro Icardi vía Instagram.

Para esta ocasión, los enamorados eligieron una casa de campo rodeada de naturaleza, con grandes espacios verdes y caballos, donde aprovecharon para descansar y disfrutar de momentos juntos.

En las imágenes se puede ver a la actriz luciendo una camisa a cuadros, mientras acaricia a uno de los caballos. Por su parte, el futbolista compartió distintas postales de su estadía y acompañó la publicación con una romántica dedicatoria: "Buen día con mucho amor", junto a emojis de corazones y la bandera uruguaya.

Mauro Icardi vía Instagram.

La pareja también se mostró desde la intimidad de la cama, dejando al descubierto parte de su escapada romántica. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que Mauro aparece abrazando a La China por detrás, mientras le da un beso en la mejilla y apoya una de sus manos sobre la panza de la actriz. Un gesto que no pasó inadvertido y que despertó una inevitable pregunta: ¿embarazo en puerta?.