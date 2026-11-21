Un informe del Observatorio Nacional MuMaLá reveló el mayor aumento en la frecuencia de crímenes machistas desde 2020. Además, se registraron 788 intentos de femicidio y 207 niños quedaron sin sus madres.

Reclaman la Emergencia Nacional en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La violencia de género en Argentina atraviesa un momento alarmante. En lo que va de 2026 ya se registraron 266 víctimas fatales, lo que arroja la trágica estadística de un femicidio cada 29 horas. Las cifras se dieron a conocer en la antesala del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Un relevamiento del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de MuMaLá detalló que entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de noviembre hubo 266 femicidios en todo el país. Esta cifra representa el mayor incremento de los asesinatos por motivos de género desde 2020.

El informe de la asociación hace un desglose de los crímenes y detalla las distintas modalidades de violencia machista extrema de los últimos 11 meses de 2026:

Uno de los puntos más alarmantes que detalla MuMaLá es la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y la desprotección de quienes padecen violencia de género aún cuando recurren al propio Estado. Del total de víctimas fatales (266), solo el 11% había realizado denuncias previas contra su agresor. Además, dentro de este grupo, el 66% contaba con una orden de restricción o perimetral vigente y el 14% tenía botón antipánico, medidas que no pudieron evitar los asesinatos por falta de control y seguimiento efectivo.

A este total de casos se suma 1 crimen de odio y 9 muertes violentas asociadas al género ocurridas en ocasión de robos u otros delitos.

En cuanto al entorno y el perfil de los femicidas, el estudio indica que el 62% de los crímenes fue cometido por parejas, exparejas o familiares, y que el 61% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido. Asimismo, el 11% de los agresores poseía antecedentes penales por violencia de género y el 5% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Las provincias más afectadas y el rango etario

Aunque el promedio de edad de las víctimas se ubicó en los 37 años, la violencia de género extrema atravesó todas las franjas etarias: hubo 30 niñas y adolescentes (de entre 0 y 18 años) y 21 mujeres adultas mayores (de 60 años o más) asesinadas.

A nivel territorial, mientras la tasa nacional se ubica en 1 femicidio cada 100.000 mujeres, cinco jurisdicciones superan ampliamente esa media y encabezan el mapa crítico del país: Santa Fe, con 2,4 cada 100.000 mujeres; Santiago del Estero, con 2,3; San Luis, con 1,8; y Misiones y Salta, con 1,5 cada 100.000 mujeres.

Estos números delatan el peor panorama en materia de género en los últimos 5 años, cuando todavía falta más de un mes para terminar el 2026. Como ya lo vienen haciendo, desde MuMaLá denunciaron el desfinanciamiento y el incumplimiento de las políticas de prevención y asistencia y pidieron declarar la Emergencia Nacional en Violencias de Género.

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Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.