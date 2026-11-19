Cuánto gana Lionel Messi en la MLS: la cifra récord con la que deja atrás a Lewandowski y Griezmann El astro argentino supera él solo la planilla de 25 equipos y mantiene una ventaja enorme antes de defender el título en los playoffs, mientras los refuerzos estrella se metieron directo en el top 3. Por Agregar C5N en









Lionel Messi lidera cómodo el podio de los jugadores mejores pagos de Estados Unidos. Instagram: /intermiamicf

La MLS dio a conocer la actualización de sueldos de sus estrellas y Lionel Messi sigue liderando el podio con una cifra récord: percibe u$s28,3 millones anuales, sacándole una distancia abismal a los refuerzos estrella Robert Lewandowski y Antoine Griezmann.

El astro argentino sigue jugando otro partido cuando se trata de billetes en los Estados Unidos. Según la tabla oficial de salarios 2026 publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS, el capitán del Inter Miami lidera cómodo el ranking con una compensación garantizada de u$s28,3 millones anuales, una cifra de otro planeta: él solo supera a la plantilla entera de 25 de los 30 equipos de la liga.

Ni siquiera el desembarco de los refuerzos estrella del último mercado logró hacerle sombra: Robert Lewandowski (u$s19,5 millones en Chicago Fire) y Antoine Griezmann (u$s13,9 millones en Orlando City) entraron directo al podio, pero quedaron a casi 9 y más de 14 millones de distancia del 10 argentino, que llega como máximo goleador a defender la corona en los playoffs.

Las dos máximas figuras del Inter Miami recibieron al fanático con calidez y sonrisas. @InterMiamiCF Desde que aterrizó en Miami en 2023, la Pulga manda tanto en la cancha como en los números. Recién consagrado bicampeón de goleo, el 10, de 39 años y con contrato hasta 2028, mira a todos desde arriba con una brecha de u$s8,8 millones sobre su escolta, sin siquiera contar sus sponsors ni su opción para ser socio del club.

Lewandowski y Griezmann rompieron el podio y dispararon el gasto de la liga Los bombazos del último mercado europeo sacudieron directo la parte alta de la tabla. Robert Lewandowski desembarcó desde Barcelona en el Chicago Fire como el nuevo escolta de Messi con u$s19,5 millones (y 9 goles en 19 partidos), mientras que Antoine Griezmann llegó al Orlando City desde el Atlético de Madrid para meterse tercero con u$s13,9 millones (y un arranque letal de 14 gritos en 18 fechas). Ambos desplazaron en el ranking a figuras como Heung-min Son (LAFC, 11,1 millones), Breel Embolo (Atlanta United, 10,8), Rodrigo De Paul (Inter Miami, 9,7), Hirving Lozano (LA Galaxy, 9,3) y Miguel Almirón (Atlanta United, 7,9).

Detrás de estas estrellas se esconde un salto económico fuerte en toda la competencia: la masa salarial total de la MLS trepó casi un 15% en seis meses hasta alcanzar los u$s724,5 millones, con 150 futbolistas que ya superan el millón anual. En la pelea por equipos, el Inter Miami encabeza el gasto con una plantilla de u$s59,4 millones, seguido de lejos por Chicago Fire (41,3) y Atlanta United (38,4), en el extremo opuesto a los u$s12,6 millones del Philadelphia Union. Puertas adentro de Las Garzas, detrás de Messi y De Paul aparecen Germán Berterame (3,8 millones) y el brasileño Casemiro (3,5 millones), dejando más atrás a Sergio Reguilón (1,8 millones) y a un Luis Suárez que figura con poco más de u$s800 mil. Con esa billetera de peso pesado, el conjunto de Florida abrirá este sábado desde las 20 la defensa de su título en los playoffs frente a Columbus Crew.