7 de octubre de 2026 Inicio
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El emotivo saludo de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su último partido con la Selección: "Tantos años..."

El astro portugués reaccionó al posteo que el capitán albiceleste publicó después de la despedida ante Benín, con una frase que destacó su recorrido con el combinado nacional y el legado que dejó tras más de dos décadas de trayectoria.

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Cristiano Ronaldo dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras el último partido del 10 con la Selección argentina. 

Cristiano Ronaldo dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras el último partido del 10 con la Selección argentina. 

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Después de la despedida de Lionel Messi ante Benín, el astro portugués Cristiano Ronaldo respondió este miércoles al mensaje que el ya histórico capitán albiceleste publicó en Instagram para cerrar su ciclo profesional en la Selección, con palabras de reconocimiento por la extensa trayectoria que construyó con Argentina durante más de dos décadas.

Lionel Messi durante la final del Mundial 2026, frente a España.
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Uno de las respuestas más llamativas fue la de Cristiano Ronaldo, quien escribió en los comentarios: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo". Con esas palabras, lejos de la rivalidad que se instaló entre ellos, el portugués se sumó así el cierre profesional en la Selección argentina del astro del fútbol mundial.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en los comentarios de la publicación de Lionel Messi tras su despedida.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en los comentarios de la publicación de Lionel Messi tras su despedida.

La frase del delantero apareció debajo del extenso texto que Messi publicó tras el 3-0 ante Benín en el Monumental. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", había escrito el capitán argentino, al resumir sus sensaciones después de su despedida.

Messi también destacó que su recorrido estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", aunque dejó una certeza sobre todo lo vivido con la Albiceleste: "valió la pena cada paso que di", advirtió el rosarino, que acompañó esas palabras con agradecimientos para su familia, sus amigos, sus compañeros, los técnicos y los clubes que respetaron su vínculo con Argentina.

El capitán también recordó especialmente a Diego Maradona y explicó: "No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar". También señaló que el ídolo "nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", antes de cerrar su extenso mensaje ante casi 90.000 hinchas en el Monumental.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selecci&oacute;n argentina, tras el partido ante Ben&iacute;n.&nbsp;

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección argentina, tras el partido ante Benín.

Qué dijo Lionel Messi sobre su padre tras despedirse de la Selección argentina

En la noche de su despedida, Lionel Messi recordó especialmente a su padre, Jorge Messi, quien había fallecido dos meses antes a los 68 años. El capitán habló ante el público del Monumental y explicó que, entre todas las emociones del momento, su primera referencia personal fue para quien también fue su representante.

"Decir algo hoy... Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, en lo primero que pienso es en mi viejo", expresó Messi frente a la multitud que lo ovacionó una y otra vez, al compartir uno de los momentos más sensibles de una noche que lo tuvo como protagonista en su última presentación con la camiseta argentina.

Lionel Messi comparti&oacute; una historia de Instagram en recuerdo a su padre, Jorge: "No sab&eacute;s lo que te extra&ntilde;amos".

Lionel Messi compartió una historia de Instagram en recuerdo a su padre, Jorge: "No sabés lo que te extrañamos".

Horas después, ya rumbo a Estados Unidos, el futbolista volvió a dedicarle unas palabras mediante una historia de Instagram, acompañada por una imagen suya con la indumentaria de la Selección y la mirada hacia el cielo. “No sabés lo que te extrañamos anoche...”, escribió el rosarino en ese breve mensaje.


Noticia en desarrollo.-

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