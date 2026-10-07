El emotivo saludo de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su último partido con la Selección: "Tantos años..." El astro portugués reaccionó al posteo que el capitán albiceleste publicó después de la despedida ante Benín, con una frase que destacó su recorrido con el combinado nacional y el legado que dejó tras más de dos décadas de trayectoria. Por Agregar C5N en









Cristiano Ronaldo dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras el último partido del 10 con la Selección argentina. Web

Después de la despedida de Lionel Messi ante Benín, el astro portugués Cristiano Ronaldo respondió este miércoles al mensaje que el ya histórico capitán albiceleste publicó en Instagram para cerrar su ciclo profesional en la Selección, con palabras de reconocimiento por la extensa trayectoria que construyó con Argentina durante más de dos décadas.

Uno de las respuestas más llamativas fue la de Cristiano Ronaldo, quien escribió en los comentarios: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo". Con esas palabras, lejos de la rivalidad que se instaló entre ellos, el portugués se sumó así el cierre profesional en la Selección argentina del astro del fútbol mundial.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en los comentarios de la publicación de Lionel Messi tras su despedida. Instagram: /leomessi La frase del delantero apareció debajo del extenso texto que Messi publicó tras el 3-0 ante Benín en el Monumental. "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", había escrito el capitán argentino, al resumir sus sensaciones después de su despedida.

Messi también destacó que su recorrido estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", aunque dejó una certeza sobre todo lo vivido con la Albiceleste: "valió la pena cada paso que di", advirtió el rosarino, que acompañó esas palabras con agradecimientos para su familia, sus amigos, sus compañeros, los técnicos y los clubes que respetaron su vínculo con Argentina.

El capitán también recordó especialmente a Diego Maradona y explicó: "No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar". También señaló que el ídolo "nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", antes de cerrar su extenso mensaje ante casi 90.000 hinchas en el Monumental.