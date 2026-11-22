La tecnología modificó el armado de los currículum vitae para avanzar en las búsquedas laborales. Casi la mitad de los especialistas en recursos humanos usan inteligencia artificial en los procesos de selección en la Argentina.

La inteligencia artificial (IA) revolucionó varios procesos dentro del mercado laboral y marcó un antes y un después en la manera de confeccionar los currículum vitae (CV) para que superen los filtros tecnológicos y sostener las posibilidades de conseguir un puesto de trabajo. Se trata de un cambio de paradigma que desafía a repensar el contenido y el diseño de las postulaciones.

Un informe de la plataforma de empleo Bumeran reveló que el 46% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina utiliza la IA en los procesos de selección de personal, mientras que el 30% de los expertos valora positivamente que los candidatos adapten su CV para mejorar la lectura por un sistema Applicant Tracking System (ATS), un primer filtro digital que detecta si el archivo cumple con lo que piden las empresas.

Las empresas recurren a la IA para revisar CV ya que les permite ahorrar tiempo y encontrar más rápido al perfil que mejor se asocie con la búsqueda. Si un aviso recibe miles de postulaciones, el programa realiza el trabajo pesado al leer todo en segundos, permitir solo a los mejores e incluso evita prejuicios humanos al evaluar a todos con las mismas reglas. La tecnología también puede liberar a los reclutadores de tareas repetitivas para que dediquen ese tiempo a entrevistar cara a cara a las personas.

Por su parte, los candidatos se enfrentan a la prueba de no quedar afuera del proceso por no haber elaborado el documento de manera que el algoritmo dé el visto bueno para avanzar a la siguiente instancia. Entre los puntos clave se encuentran especialmente la estructura, el diseño y la coherencia, que son importantes para progresar en la búsqueda del puesto de empleo.

"Hoy, el currículum sí o sí tiene que estar optimizado para filtros, salvo que se decida entregarlo en mano a comercios, pero si es una entrega digital hay que optimizarlo para los ATS. Puede ocurrir que no haya un filtro ATS detrás de algún proceso, pero es probable en el 95% de los casos", sintetizó la especialista en reclutamiento y licenciada en relaciones laborales Natalia Carrizo en diálogo con C5N.

Cómo optimizar el CV para que supere el filtro de la IA

En este marco, Carrizo aconsejó utilizar palabras clave: "Por ejemplo, si una persona se postula para un puesto de analista de recursos humanos y se pide experiencia en un sistema particular de reclutamiento o experiencia en manejo de conflictos laborales, hay que tratar de usar esas palabras en el CV. No hay que mentir y basarse en la experiencia, pero a veces ocurre que la experiencia está, pero expresada en otras palabras y entonces el filtro no lo toma".

También advirtió que no hay que añadir contenido que obstaculice la interpretación de los CV: "No hay que agregar ningún tipo de información, diseño, íconos o elementos que puedan dificultar la lectura del contenido. Muchos dicen que no hay que poner tema de las columnas porque los filtros ATS no las leen, cuando realmente no es tan así. Las columnas sí las lee, lo importante es que esté bien clasificado y que la información esté ordenada".

"Si se pone la experiencia laboral, el título debe decir exactamente eso. Si por ejemplo se pone 'Lo que sé hacer' para ser más original, eso dificulta la clasificación de la información. Además, si hay dos columnas deben estar igual en todo el archivo y no que en alguna parte haya una tercera más rara o una parte en horizontal y otra en vertical. Todo tiene que tener una coherencia visual y ante la duda es mejor menos que más, por lo que se puede optar por un diseño simple, sin columnas y con la información ordenada desde arriba hacia abajo para tener la certeza de que no se fallará en ese sentido", agregó en esta línea.

En tal sentido, se refirió a la línea temporal: "Es muy importante que la información esté anticronológicamente. Es decir, lo que se hizo último tiene que estar arriba y lo más antiguo abajo, salvo situaciones muy puntuales. Ya sea el filtro ATS como las personas, cuando se leen currículums se lo hace pensando en el trabajo actual o cuál fue el último trabajo, por lo que esa información tiene que estar arriba y los trabajos de hace 10 años, abajo".

Los CV son fundamentales en la búsqueda de empleo.

También profundizó en el descarte de los gráficos. "En un momento se pusieron de moda sobre los idiomas, por ejemplo con una barrita que completa con color el nivel de idioma. Eso no hay que hacerlo para los filtros ATS", remarcó.

En tanto, Carrizo destacó la importancia de detallar las especializaciones en cuanto a las funciones: "El CV hay que optimizarlo para la búsqueda. Hay muchos que contrataron a alguien que les hizo el CV para que esté preparado para un puesto y después lo mandan a cualquier aviso, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo para todo. Por ejemplo, una cosa es un analista de recursos humanos que se dedicará a los sueldos y otra es que se dedicará al reclutamiento. Puede haber variantes distintas".

Por su lado, la profesional de recursos humanos y experta en empleabilidad Sabrina Cifuentes subrayó a C5N los términos más importantes y la importancia de detallar el resumen profesional: "Hay que definir el perfil y es clave el título del CV. Hay muchos que ponen el nombre, apellido y otros datos personales, pero después no se sabe hacia dónde se postulan. Entonces, también se pierde el entender qué es lo que interesa de ese perfil de candidato. El CV tiene que captar al reclutador en los primeros segundos".

¿Hay que incluir la fecha de nacimiento, una foto y la dirección?

Por otra parte, Carrizo sugirió precisar la zona del domicilio de los candidatos aunque sin especificar: "Es importante la localidad y la provincia, porque hay trabajos remotos y es indistinto en dónde se vive. Igualmente, la mayoría de las empresas están trabajando otra vez con una modalidad prácticamente al 100% presencial y es importante saber dónde está ubicada la persona, aunque no tiene sentido ser tan específico poniendo la calle, la altura y el departamento. Lo mismo ocurre con el DNI, que se dejó de poner".

También la especialista hizo alusión a otros datos personales. "Se puede poner la edad o fecha de nacimiento pero una de las dos, aunque no es obligatorio. La foto se usa menos, pero en Argentina se pone mucho tanto en los CV digitales que pasan por un filtro ATS como en los que leen personas. Los modelos que reemplazaron los viejos estilos de currículum vienen menos con las plantillas con el espacio para la foto y eso hizo que se deje de usar, pero hay lugares en donde todavía lo piden", expresó.

La IA ocupa un lugar en varios ámbitos.

"Los datos personales que hay que poner son el nombre y apellido, la dirección de mail, el celular y la zona en la que se vive. Con eso, es más que suficiente", resumió. Además, recalcó que el formato de envío debe ser PDF en lugar de JPG y que el Word se considera como segunda opción.

En esta línea, Cifuentes aconsejó el orden del contenido: "Recomiendo que primero vayan los datos personales, el título y el perfil profesional, que son la primera impresión y presentación del perfil".

El uso de la IA para realizar el CV y el rol de LinkedIn

En tanto, Carrizo se refirió al uso de la tecnología para adaptar el CV: "Se puede pedir a ChatGPT o Gemini que optimice un CV o incorpore palabras clave de acuerdo a un puesto de trabajo. Después, a esa respuesta del chat hay que ponerle el criterio de uno y ver qué es lo que realmente puede servir y qué no, pero es un buen acelerador de tiempo y ayuda".

Asimismo, Cifuentes mencionó las plataformas de empleo y ejemplificó con LinkedIn. "Tiene uno de los filtros ATS más grandes del mundo porque ahí se filtra todo el tiempo a través de palabras clave. Cuando se va al buscador, los reclutadores buscan a través de palabras clave y ahí tira perfiles. Lo mismo pasa con el que está buscando empleo, que filtra con el buscador", señaló.

"Si bien se recomienda que el CV sea de una o dos hojas, dependiendo la trayectoria, y que sea optimizado y acotado y captar al reclutador en los primeros segundos, LinkedIn es un CV vivo y se puede completar con lo que se quiere y poner la trayectoria, habilidades y aptitudes. Si se busca un perfil con muchos requisitos, mientras más palabras clave tenga, caerá mejor en el filtro que se busca", explicó.