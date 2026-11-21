La ciudad cordobesa fue una de las más afectadas. Las ráfagas de más de 140 kilómetros por hora generó la voladura de techos, la caída de estructuras y la destrucción de una cancha de pádel de la zona. Las precipitaciones superaron los 100 milímetros.

Durante la madrugada del sábado un violento temporal afectó la ciudad de San Francisco, y sus alrededores , en la provicia de Córdoba . Las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros por hora en tan solo minutos y generaron destrozos. Desde la zona afectada C5N habló con los vecinos y mostró las desgarradoras imágenes del día después.

Desde Córdoba, el periodista Bernardo Magnago recorrió la ciudad de San Francisco para C5N y habló con los vecinos. Desde el Club Sportivo Belgrano donde el temporal arrancó árboles de cuajo y destrozó las canchas de pádel.

"En la historia del club nunca pasamos por esta tragedia climática. Así que estamos recomponiendo todo", contó Andrés Barovero, presidente del Sportivo Belgrano en el que todos los días el espacio reúne cerca de 300 chicos.

Temporal y destrozos en Córdoba | El fenómeno de El Niño sigue impactando: autos aplastados, techos volados y fuertes ráfagas de viento. En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/xsVQ7QpCRp

En esa línea añadió que hubo edilicios como por ejemplo en una tribuna "donde toda la parte del tapial que la sostiene se cayó junto a la cartelería". "Es muy triste", sentenció.

Desde el Gobierno de Córdoba informaron que el temporal de lluvia y viento afectó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes a numerosas localidades con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones que superaron los 100 mm. Las situaciones más complejas se registraron en San Francisco y Calchín Oeste, con importantes destrozos, y en General Cabrera y General Deheza, donde los anegamientos obligaron a evacuar vecinos.

Una situación similar se registró en Calchín Oeste, donde se reportó "un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado" que también provocó "voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico". Esa localidad tampoco tenía luz, aunque no se registraron heridos.

Violento temporal en Córdoba: cayeron más de 100 mm y hubo evacuados y rutas cortadas

En General Cabrera, en cambio, los mayores inconvenientes fueron generados por la abundante caída de agua, que superó los 100 milímetros. Varios canales de desagüe se desbordaron e inundaron distintos sectores de la localidad, especialmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Hubo familias evacuadas y autoevacuadas.

La misma situación se registró en General Deheza, donde varias personas "debieron ser evacuadas y trasladadas al hospital para su atención", según informó el gobierno provincial. En ambas localidades se suspendieron las clases mientras equipos de Recursos Hídricos realizaban tareas de mantenimiento.

El temporal también afectó la circulación en distintos tramos de la ruta nacional 158. Uno de los cortes totales se encontraba a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, donde se dispusieron desvíos por la ruta provincial 11. También se reportaron interrupciones entre General Cabrera y Carnerillo, con la ruta provincial E-90 como alternativa para dirigirse hacia Río Cuarto.