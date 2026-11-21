La cuenta oficial del músico sorprendió a sus seguidores con una imagen cargada de simbolismo xeneize, en medio de los festejos por el título.

En medio de la euforia por la consagración de Boca Juniors como campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Atlético Mineiro, la cuenta oficial del Indio Solar i sorprendió con una publicación que no pasó inadvertida entre los fanáticos.

Desde su perfil de Instagram compartieron una imagen de un sombrero azul y amarillo con la palabra “Indio” y un escudo del club, un guiño a la pasión que el histórico líder de Los Redondos sentía por el Xeneize .

La publicación, realizada como un homenaje especial al Indio Solari tras la victoria de Boca Juniors, no tardó en generar emoción entre sus seguidores, quienes llenaron el posteo de likes y emotivos comentarios.

En la imagen se puede ver un sombrero azul y amarillo con la palabra “Indio” bordada y, debajo, un escudo de Boca Juniors con las tradicionales estrellas del club, todo frente a una colección de discos.

Como era de esperarse, los fanáticos no dudaron en reaccionar y aprovecharon la ocasión para recordar con cariño al histórico líder de Los Redondos. “Esta alegría es para vos, Míster. Donde estés, te extrañamos”, escribió la cuenta Relatos del Rock, mientras que otro usuario expresó: “Te extrañamos, Indio”.

Qué copas jugará Boca tras ganar la Sudamericana

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, y, de esta manera, se ganó el derecho de continuar compitiendo por títulos internacionales.

Tras haberse quedado con la estrella internacional en Colombia, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá acceso a jugar la Recopa Sudamericana (contra el ganador de la Conmebol Libertadores 2026) y también ganó su cupo de forma directa para disputar la edición 2027 de la Conmebol Libertadores.

Adicionalmente, el Xeneize también tendrá la posibilidad de ampliar sus vitrinas en el ámbito local, ya que disputará la final de la Copa Argentina y, en caso de ganarla, podrá participar directamente en la Supercopa Argentina.

Por otra parte, ya tiene día y horario para jugar contra Belgrano por el Trofeo de Campeones y de disputar la Supercopa Internacional por haber sido campeón de la tabla anual.

Por último, y como sigue en carrera en el Torneo Clausura, Boca también podría estar en las puertas de disputar la Recopa de Campeones.