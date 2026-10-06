Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el partido ante Benín

Con el triunfo 3-0 sobre Benín, la Selección argentina cerró este martes una etapa histórica con la última presentación de Lionel Messi con la Albiceleste, tras 21 años de vínculo con el equipo nacional, y volverá a tener acción oficial durante este mismo año para afrontar una nueva etapa.
La fecha FIFA se disputará en la ventana del 9 al 17 de noviembre, período en el que la Selección argentina volverá a reunirse para afrontar sus siguientes compromisos internacionales, todavía con rivales por confirmar y bajo la conducción de Lionel Scaloni, en el inicio de una nueva era sin su capitán histórico.
Si bien no está confirmado oficialmente, Lionel Scaloni aseguró que abrió "la chance" de continuar al frente de la Selección argentina porque vio "la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó", después de repensar "bien" el aspecto deportivo tras la final del Mundial de Norteamérica 2026 y ante el inicio de esta nueva etapa.
Sin Lionel Messi, el cuerpo técnico deberá repartir responsabilidades y encontrar un funcionamiento más colectivo, con mayor protagonismo de las bandas, presión intensa y transiciones rápidas, además de sistemas como el 4-3-3 o el 4-4-2, dos alternativas que podrían tomar fuerza para sostener la identidad de la Scaloneta en los próximos compromisos.
Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen como las principales referencias ofensivas, mientras Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes tendrán la misión de sostener el mediocampo y el carácter del equipo; Enzo Fernández será otra pieza clave en la distribución, y Cristian Romero junto a Emiliano "Dibu" Martínez asumirán un rol de liderazgo en la defensa del arco de la Scaloneta.