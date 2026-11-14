Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul viven uno de los momentos más plenos de su vida. Sin embargo, en plena cuenta regresiva para su casamiento, todas las miradas apuntaron a los hijos del campeón del mundo luego de que la artista les dedicara un contundente mensaje en redes sociales: "Los amo".
El posteo apareció en Instagram, después que el futbolista compartió un carrusel de fotos de la familia ensamblada. En las imágenes se ve a Francesca y Bautista, fruto de la anterior relación del mediocampista con la modelo Cami Homs, además de la nueva mascota del hogar.
Los fanáticos de la pareja de famosos reaccionaron con muchos "me gusta" ante el jugado comentario de la intérprete de Cupido. Tini no se limitó a dejar un like, sino que puso un contundente "Los amo" en la postal donde aparecen los menores.
Cuenta regresiva para la boda
Crece la expectativa por la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo dDe Paul, el 19 diciembre de 2026, mientras la pareja se instaló en Miami. Él sigue jugando en el Inter Miami, junto a su amigo y campeón mundial Lionel Messi, y ella terminó la gira Futttura con enorme éxito. La cantante diseñó una fiesta temática inspirada en tres películas icónicas que reflejan las distintas etapas de su relación con el futbolista.