Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto La cantante compartió un emotivo mensaje sobre los hijos del futbolista, de su relación anterior con Camila Homs, anticipando la celebración de su boda. Agregar C5N en









La reacción de Tini Stoessel al ver las fotos de los hijos de Rodrigo De Paul se volvió viral. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul viven uno de los momentos más plenos de su vida. Sin embargo, en plena cuenta regresiva para su casamiento, todas las miradas apuntaron a los hijos del campeón del mundo luego de que la artista les dedicara un contundente mensaje en redes sociales: "Los amo".

El posteo apareció en Instagram, después que el futbolista compartió un carrusel de fotos de la familia ensamblada. En las imágenes se ve a Francesca y Bautista, fruto de la anterior relación del mediocampista con la modelo Cami Homs, además de la nueva mascota del hogar.

Los fanáticos de la pareja de famosos reaccionaron con muchos "me gusta" ante el jugado comentario de la intérprete de Cupido. Tini no se limitó a dejar un like, sino que puso un contundente "Los amo" en la postal donde aparecen los menores.