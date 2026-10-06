Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina Tras el triunfo de la Scaloneta ante Benín, en el marco de la última presentación de la Pulga con la Albiceleste, el rosarino deberá cambiar el chip y pensar en su próximo compromiso profesional. Qué día y dónde retomará sus actividades. Por Agregar C5N en









Lionel Messi se despidió de la Selección argentina, pero continuará su carrera en Inter Miami. X (@HQpcrt)

Después del triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 ante Benín en el Monumental, Lionel Messi dejará atrás la jornada de despedida con la Albiceleste y volverá a enfocarse en Inter Miami, que lo espera para un nuevo compromiso por la temporada regular de la MLS ante D.C. United, el sábado 10 de octubre en Miami.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium desde las 20:30 de Argentina, según el calendario oficial de la MLS. Será el primer partido de Messi con el conjunto de Florida después de su regreso a Estados Unidos, tras la fecha FIFA de octubre y su despedida de la Selección argentina.

Inter Miami llegará a ese compromiso después de cinco partidos de la MLS sin victorias y de una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, en la que Messi marcó de tiro libre y alcanzó los 21 goles en la temporada regular, antes de la pausa internacional que le permitió volver a vestir la camiseta argentina.

La franquicia de Florida tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada regular, con varios partidos en pocos días para definir su posición en la Conferencia Este. El regreso del rosarino será importante para un equipo que todavía debe asegurar su mejor ubicación de cara a los playoffs y el cierre del campeonato.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Benín Luego de la emotiva despedida de Lionel Messi y el triunfo ante Benín, la Selección argentina volverá a tener actividad en la Fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni todavía no tiene confirmados sus próximos rivales, por lo que resta definir cómo continuará su calendario internacional.