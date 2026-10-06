Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina

Después del triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 ante Benín en el Monumental, Lionel Messi dejará atrás la jornada de despedida con la Albiceleste y volverá a enfocarse en Inter Miami, que lo espera para un nuevo compromiso por la temporada regular de la MLS ante D.C. United, el sábado 10 de octubre en Miami.
El encuentro se disputará en el Nu Stadium desde las 20:30 de Argentina, según el calendario oficial de la MLS. Será el primer partido de Messi con el conjunto de Florida después de su regreso a Estados Unidos, tras la fecha FIFA de octubre y su despedida de la Selección argentina.
Inter Miami llegará a ese compromiso después de cinco partidos de la MLS sin victorias y de una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, en la que Messi marcó de tiro libre y alcanzó los 21 goles en la temporada regular, antes de la pausa internacional que le permitió volver a vestir la camiseta argentina.
La franquicia de Florida tendrá por delante una etapa decisiva de la temporada regular, con varios partidos en pocos días para definir su posición en la Conferencia Este. El regreso del rosarino será importante para un equipo que todavía debe asegurar su mejor ubicación de cara a los playoffs y el cierre del campeonato.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Benín
Luego de la emotiva despedida de Lionel Messi y el triunfo ante Benín, la Selección argentina volverá a tener actividad en la Fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni todavía no tiene confirmados sus próximos rivales, por lo que resta definir cómo continuará su calendario internacional.
Esta nueva ventana de partidos tendrá además un significado especial para la Albiceleste, ya que marcará el comienzo de una etapa diferente tras la despedida del rosarino, quien cerró su ciclo con la camiseta nacional y dejó paso a una renovación que tendrá como protagonistas a varios de los futbolistas que integran la actual base.
El cuerpo técnico contará con una estructura consolidada para afrontar este proceso, con jugadores que ya tienen experiencia en la Selección y otros que buscarán ganar protagonismo. Los encuentros de noviembre servirán para comenzar a delinear el equipo que continuará el camino de la Albiceleste durante los próximos compromisos.