El cariñoso festejo de Alexis Mac Allister para su hija Alaia tras su gol contra Real Madrid

Alexis Mac Allister se acordó de su hija Alaia tras su nuevo gol contra Real Madrid. Redes sociales

El futbolista Alexis Mac Allister anotó el único tanto del 1-0 de Liverpool sobre Real Madrid en la UEFA Champions League y decidió realizar un cariñoso festejo para su hija Alaia, quien nació hace casi 45 días luego de lo que fue un parto complicado de Ailén Cova.

Luego de lo que fue el nacimiento de Alaia el lunes 22 de septiembre de 2025, el futbolista de Liverpool no había podido anotar un gol con el club inglés y el festejo se demoró durante bastantes semanas. Por eso, tras volver a anotarle a Real Madrid menos de un año después de lo que fue el golazo que marcó en la victoria 2-0 de noviembre de 2024, Alexis celebró con una dedicatoria especial.

En esta ocasión, Mac Allister convirtió de cabeza tras un centro de tiro libre de su compañero húngaro Dominik Szoboszlai y fue el único tanto del partido, por lo que sirvió para que Liverpool consiga un triunfo clave sobre los Merengues por 1-0. Tras una breve revisión del VAR por un posible offside del ex-Argentinos Juniors, el árbitro rumano István Kovács recibió la confirmación, convalidó el tanto y el pampeano pudo celebrar su nuevo gol.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YMc7KcSuoH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025 Una vez terminó la revisión del VAR, Kovács señaló la mitad de cancha para convalidar el gol y Alexis Mac Allister señaló a una parte de la tribuna donde seguramente se encontraba su familia. Junto con esto, utilizó sus dedos para formar una letra A y se trató de una evidente dedicatoria para su hija Alaia.

Alexis Mac Allister festejo hija Alaia Mac Allister dedicó su gol contra Real Madrid a su hija Alaia. Redes sociales