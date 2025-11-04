El cariñoso festejo de Alexis Mac Allister para su hija Alaia tras su gol contra Real Madrid

En esta ocasión, Mac Allister convirtió de cabeza tras un centro de tiro libre de su compañero húngaro Dominik Szoboszlai y fue el único tanto del partido, por lo que sirvió para que Liverpool consiga un triunfo clave sobre los Merengues por 1-0. Tras una breve revisión del VAR por un posible offside del ex-Argentinos Juniors, el árbitro rumano István Kovács recibió la confirmación, convalidó el tanto y el pampeano pudo celebrar su nuevo gol.
¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID!
Una vez terminó la revisión del VAR, Kovács señaló la mitad de cancha para convalidar el gol y Alexis Mac Allister señaló a una parte de la tribuna donde seguramente se encontraba su familia. Junto con esto, utilizó sus dedos para formar una letra A y se trató de una evidente dedicatoria para su hija Alaia.
