Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

La plataforma líder del streaming va en busca del golpe definitivo contra su competencia y podría complicar a Disney+.

Nicolás Ferreira
Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Esta información fue revelada por el periodista Martyn Ziegler, quien comenzó por expresar: "Netflix pujará por los partidos de la Champions League en la reestructuración de los derechos televisivos". Además, agregó que, con motivo de la nueva forma de la UEFA de vender acuerdos de transmisión, se genere una competencia por los partidos entre las plataformas globales de streaming.

Con respecto a lo que busca la plataforma, irán en búsqueda de transmitir un partido por jornada, lo que se estima que le generaría €5 mil millones de ingresos anuales por sus suscriptores. Vale recordar que Amazon Prime Video ya tiene un acuerdo para hacer esto mismo pero solamente en Alemania, Italia y Reino Unido.

PSG campéon Champions League 2025
Por otro lado, Ziegler evidenció su conocimiento de la propuesta: "La plataforma que obtenga los derechos globales tendrá un límite en el número de partidos de un mismo equipo. Por ejemplo, no podría seleccionar al Real Madrid para todos los encuentros".

Con respecto a esto, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró en la asamblea anual de la European Football Clubs en Roma que el nuevo formato de la competición impulsará la interacción con nuevas audiencias. "Aprovecharemos al máximo las plataformas digitales para acercar el fútbol a la sociedad para siempre", concluyó.

