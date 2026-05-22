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César Bordón, sobre la utilización de la IA: "Mi imagen no puede usarse para algo que no quiero hacer"

El reconocido actor pidió más regulaciones acerca de este tipo de tecnologías y advirtió sobre el consentimiento: “Te pueden poner en situaciones que no querés".

Los actores, en una cruzada contra la IA.

La utilización de la inteligencia artificial abrió un fuerte debate en el mundo artístico y, tras el spot encabezado por Ricardo Darín que se hizo viral, uno de los actores que se expresó sobre el tema fue César Bordón.

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.
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En una entrevista con Mañanas Argentinas por C5N, el intérprete advirtió sobre los riesgos del uso no regulado de estas herramientas y reclamó una legislación que proteja la imagen, la voz y el trabajo de los artistas.

El actor explicó que la preocupación no pasa por prohibir la inteligencia artificial, sino por evitar que sea utilizada para hacer cosas que una persona no quiere hacer. “Un actor puede no querer hacer algún tipo de trabajo y por medio de la inteligencia artificial te pueden hacer hacer ese trabajo”, señaló.

En ese sentido, advirtió sobre distintos usos que pueden darse con estas herramientas. “Te pueden poner en situaciones que no querés, ya sea cuestiones de sexualización o inclusive interpretación, opinión política, lo que fuese, o también utilizar la voz en el caso de hacer un doblaje o de hacer algo que no queremos”, expresó.

Bordón remarcó además que el avance tecnológico fue tan rápido que el tema ya requiere medidas urgentes. “Lo que pasa es que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial es tan abrumador que nos vimos dispuestos a decir: ‘Bueno, hay que ocuparse ya de esto porque el día de mañana es tarde’”, sostuvo.

Consultado sobre si ya existen cláusulas relacionadas con inteligencia artificial en contratos actorales, explicó que en la Argentina todavía no hay regulación específica. “Mientras no esté legislado, no lo estoy en este país. En otros países ya hay alguna legislación”, comentó, y mencionó que en México, Estados Unidos y Europa ya comenzaron a trabajar sobre este tema.

El actor también alertó sobre cómo la IA podría impactar directamente sobre el trabajo de los artistas. “No podés venir al doblaje, que es algo que se paga o que está convenido. Bueno, no importa, lo hace la inteligencia artificial y no te tengo que llamar”, ejemplificó. Además, consideró que el problema no afecta solamente a actores o figuras públicas. “También lo pueden hacer poner a ustedes a decir lo contrario a lo que están opinando en el programa”, señaló.

Si bien reconoció que existen contenidos humorísticos o virales hechos con IA —como videos de políticos bailando o escenas ficticias—, insistió en que el tema central es el consentimiento. “No se trata de frenar el uso de la inteligencia artificial o de no utilizarla. Creo que está en el derecho de cada quien utilizar una herramienta que la tecnología nos ofrece. El tema es que no sirva esa tecnología para hacer algo que alguna persona física y real no quiere hacer”, afirmó.

Finalmente, reclamó avanzar en normas claras sobre el uso de imágenes generadas artificialmente. “Mi imagen yo no quiero que la usen o sí y la acuerdo económicamente. Entonces ese tipo de regulaciones son imprescindibles”, concluyó.

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