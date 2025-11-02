Este fue el hat-trick más rápido de la historia de la Champions League: tardó solo 6 minutos El delantero entró desde el banco de suplentes y, en una ráfaga de goles, cambió el rumbo del partido. Superó la marca anterior por poco más de un minuto de diferencia. Por







Este jugador quedó en la historia de la Champions League. Freepik/UEFA

El delantero egipcio Mohamed Salah tiene el récord del hat-trick más rápido en la historia de la Champions League.

Lo consiguió el 12 de octubre de 2022, cuando el Liverpool visitó al Rangers por la fecha 4 de la fase de grupos.

Salah entró desde el banco y tardó apenas 6 minutos y 12 segundos en convertir el triplete.

Superó el récord anterior de Luiz Adriano, de 7 minutos y 26 segundos. El 12 de octubre de 2022, el Rangers de Escocia recibió al Liverpool por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Ese partido quedó en la historia por dos datos impresionantes: terminó en goleada 7 a 1 a favor de los ingleses y Mohamed Salah anotó el hat-trick más rápido de la historia del torneo.

Durante la primera parte del encuentro, nada hacía pensar en ese desenlace. Los equipos se fueron al entretiempo empatados 1 a 1 y los Reds tuvieron que esperar hasta el minuto 55 para dar vuelta el resultado. Diez minutos después anotó el tercer gol y, a los 68, Salah entró en reemplazo de Darwin Núñez.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo del Manchester y del delantero egipcio, que convirtió en los minutos 75, 80 y 81; Harvey Elliott selló el séptimo a los 88 minutos. En una ráfaga, Salah entró desde el banco y cambió definitivamente el rumbo del encuentro, que hasta ese momento había sido bastante parejo.

Mohamed Salah en Liverpool Redes sociales También marcó un nuevo récord: solo tardó 6 minutos y 12 segundos en anotar los tres goles, lo que lo convirtió en el hat-trick más rápido de la historia de la Champions League. Superó la marca que el brasileño Luiz Adriano había establecido en 2014 con el Shakhtar Donetsk, cuando le hizo un triplete al Bate Borisov en 7 minutos y 26 segundos.

Además, Salah se convirtió en el sexto futbolista que consigue un hat-trick en la Champions League después de entrar desde el banco de suplentes. Los anteriores fueron Uwe Rösler (1998), Walter Pandiani (2001), Joseba Llorente (2008), Kylian Mbappé (2019) y Marcus Rashford (2020).

El Liverpool venía de ser subcampeón en la edición 2021-2022 de la Champions, donde cayó 1 a 0 en la final frente al Real Madrid. Después de la goleada al Rangers, los Reds solo llegaron hasta los octavos de final de ese torneo: fueron eliminados nuevamente por el club blanco, esta vez por un global de 6 a 2. Así fueron los tres goles de Salah en la Champions League Embed - FASTEST EVER CHAMPIONS LEAGUE HAT-TRICK | Mo Salah vs Rangers | 6.12