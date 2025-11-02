2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este fue el hat-trick más rápido de la historia de la Champions League: tardó solo 6 minutos

El delantero entró desde el banco de suplentes y, en una ráfaga de goles, cambió el rumbo del partido. Superó la marca anterior por poco más de un minuto de diferencia.

Por
Este jugador quedó en la historia de la Champions League.

Este jugador quedó en la historia de la Champions League.

Freepik/UEFA
  • El delantero egipcio Mohamed Salah tiene el récord del hat-trick más rápido en la historia de la Champions League.
  • Lo consiguió el 12 de octubre de 2022, cuando el Liverpool visitó al Rangers por la fecha 4 de la fase de grupos.
  • Salah entró desde el banco y tardó apenas 6 minutos y 12 segundos en convertir el triplete.
  • Superó el récord anterior de Luiz Adriano, de 7 minutos y 26 segundos.

El 12 de octubre de 2022, el Rangers de Escocia recibió al Liverpool por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Ese partido quedó en la historia por dos datos impresionantes: terminó en goleada 7 a 1 a favor de los ingleses y Mohamed Salah anotó el hat-trick más rápido de la historia del torneo.

El futuro de Borja estaría lejos de River.
Te puede interesar:

River: los 3 equipos del exterior que están interesados en Miguel Borja

Durante la primera parte del encuentro, nada hacía pensar en ese desenlace. Los equipos se fueron al entretiempo empatados 1 a 1 y los Reds tuvieron que esperar hasta el minuto 55 para dar vuelta el resultado. Diez minutos después anotó el tercer gol y, a los 68, Salah entró en reemplazo de Darwin Núñez.

A partir de ahí, el partido fue un monólogo del Manchester y del delantero egipcio, que convirtió en los minutos 75, 80 y 81; Harvey Elliott selló el séptimo a los 88 minutos. En una ráfaga, Salah entró desde el banco y cambió definitivamente el rumbo del encuentro, que hasta ese momento había sido bastante parejo.

Mohamed Salah en Liverpool

También marcó un nuevo récord: solo tardó 6 minutos y 12 segundos en anotar los tres goles, lo que lo convirtió en el hat-trick más rápido de la historia de la Champions League. Superó la marca que el brasileño Luiz Adriano había establecido en 2014 con el Shakhtar Donetsk, cuando le hizo un triplete al Bate Borisov en 7 minutos y 26 segundos.

Además, Salah se convirtió en el sexto futbolista que consigue un hat-trick en la Champions League después de entrar desde el banco de suplentes. Los anteriores fueron Uwe Rösler (1998), Walter Pandiani (2001), Joseba Llorente (2008), Kylian Mbappé (2019) y Marcus Rashford (2020).

El Liverpool venía de ser subcampeón en la edición 2021-2022 de la Champions, donde cayó 1 a 0 en la final frente al Real Madrid. Después de la goleada al Rangers, los Reds solo llegaron hasta los octavos de final de ese torneo: fueron eliminados nuevamente por el club blanco, esta vez por un global de 6 a 2.

Así fueron los tres goles de Salah en la Champions League

Embed - FASTEST EVER CHAMPIONS LEAGUE HAT-TRICK | Mo Salah vs Rangers | 6.12

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River y Gimnasia de La Plata jugarán este domingo en el Monumental desde las 20:30

Tras las elecciones en el club, River recibe a un complicado Gimnasia

Mauro Icardi lució un estilo urbano y relajado.

Un total black casual: Icardi se muestra relajado junto a su perro en su jardín

Boca buscará ganar para asegurarse el pase a los playsoff y sumar en la tabla anual

Boca visita a Estudiantes en un partido clave por la clasificación a la Libertadores

El uruguayo Abaldo grita con alma y vida uno de los goles de Independiente.
play

Independiente goleó a Atlético Tucumán por 3-0 en Avellaneda y se ilusiona con entrar a los playoffs

La Selección argentina recupera a una de sus figuras.

El campeón del mundo que podría volver a ser citado a la Selección argentina después de 8 meses de lesión

Leandro Paredes no jugará en Boca por llegar a las cinco tarjetas amarillas. 

Sin Paredes y Cavani, pero con una sorpresa Boca visitará a Estudiantes

Rating Cero

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

últimas noticias

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Hace 9 minutos
El enigmático caso de una desaparición que sigue conmoviendo cada vez que la recordamos

Esta desaparación ya superó los 18 años y sigue sin resolverse: qué pasó con el crimen que sacudió a Europa

Hace 16 minutos
play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Hace 29 minutos
La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo.

Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores

Hace 39 minutos
Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones?

Hace 43 minutos