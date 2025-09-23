IR A
Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Tras filtrarse la complicación en el embarazo, el futbolista confirmó el mal momento que les tocó atravesar y le dio la bienvenida a su bebé.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Franco Mastantuono convirtió su primer gol en Real Madrid.
Video: gran jugada de Franco Mastantuono para su primer gol en Real Madrid

A través de una publicación en conjunto en Instagram, la pareja se encargó de confirmar el secreto a voces y mostró las primeras imágenes oficiales de su hija Alaia. "Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas", comenzaron por expresar en el emotivo posteo.

Pero eso no fue lo único, sino que Mac Allister agregó: "Párrafo aparte para vos amor, recontra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo". Con estas palabras, el jugador de la Selección argentina dejó en claro que Cova tuvo un cuadro de salud complicado en las horas previas al nacimiento de la pequeña.

Embed - Alexis Mac Allister on Instagram: "Alaia - 22/09/2025 Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO "

En cuestión de minutos, la publicación superó los 100 mil me gustas y varios figuras públicas los felicitaron, como fueron los casos de Paulo Dybala, Leandro Paredes, Paulo Londra, Dominik Szoboszlai y el propio Liverpool FC. Además, otros campeones del mundo como Emiliano "Dibu" Martínez, Germán Pezzella y Lautaro Martínez también le dieron like, aunque decidieron no dejar un mensaje público.

