22 de mayo de 2026 Inicio
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Explotó una batería en un ascensor y se prendió fuego: el dramático momento que vivió una mujer

En redes sociales se viralizó un escalofriante video en el que la joven ingresa a un ascensor y la batería que tenía en su bolso explota en cuestión de segundos.

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La mujer vivió momentos de pánico dentro del ascensor. 

La mujer vivió momentos de pánico dentro del ascensor. 

Una mujer en Rusia vivió una pesadilla aterradora: al subir a un ascensor le explotó la batería que tenía en su bolso y se prendió fuego. El video se volvió viral y se compartió en redes sociales. Tras varios segundos de pánico la joven logró abrir las puertas y salió sana y salva.

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El video dura tan solo un par de segundos, donde se puede ver cómo la chica ingresa al ascensor con una cartera y presiona el botón del piso al que quiere dirigirse. Sin embargo, esta situación que parece normal, se torna una pesadilla en cuestión de segundos.

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De un momento a otro, la batería externa que llevaba la joven en su bolso explotó. A pesar del pánico, la víctima logra rápidamente tirar la cartera al piso, que se prende fuego y comienza a liberar un humo tóxico de la batería.

Ante la desesperación, la mujer comienza a tocar todos los botones del panel del ascensor para intentar que las puertas se abran. Mientras que observa cómo las llamas de la batería crecen y comienzan a extenderse por el pequeño espacio.

Después de tratar varias veces, las puertas se abren y sale corriendo, salvando su vida. Según explicaron medios internacionales, este insólito accidente ocurrió en la ciudad rusa de Surgut el pasado 21 de mayo y fue capturado por una cámara de seguridad que tenía el ascensor. Hasta el momento no se sabe con seguridad si la joven sufrió algún tipo de herida como consecuencia del accidente.

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