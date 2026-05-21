Candidato en el Mundial 2026: así son las extensas costas que tiene Portugal

Un país bien de mar: marcado por la presencia del océano Atlántico en su territorio y la enorme variedad de playas que tiene.

Portugal es un país pequeño que no para de crecer a nivel futbolístico. Salió campeón de Europa en 2016 por primera vez y a partir de ahí ha sacado camadas de jugadores de alto calibre. Llegan al Mundial 2026 como uno de los equipos en mejor forma, con un plantel completo, con talento joven y la experiencia necesaria en jugadores como Cristiano Ronaldo , quien disputará su sexto certamen. Además de ser una nación futbolera, su cultura está atravesada por la presencia del océano Atlántico .

Es un país que nació mirando al mar y es por eso que tiene una enorme variedad en su costa. En el norte , la presencia de montañas y bosques da lugar a playas amplias y ventosas como las de Viana do Castelo o Esposende, donde el mar es bravo e intenso .

En la parte central , el Atlántico se vuelve mucho más manso y tranquilo , destinos como Figueira da Foz o Aveiro con sus canales y barcos, combinan tradición y modernidad, con extensas playas y pueblos pesqueros .

Por último está la r egión sur , con el Alentejo y el Algarve, aquí predominan los acantilados, las cuevas y las playas agrestes con una naturaleza más viva y aguas cálidas de color turquesa .

Además de sus costas, Portugal cuenta con dos islas en medio del océano. Por un lado Madeira, conocida por ser el lugar donde nació Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista de la historia del país. Presenta un clima cálido durante gran parte del año y acantilados vertiginosos. Por el otro, Azores, un archipiélago volcánico lleno de lagos, cráteres, cascadas y praderas infinitas. Allí se puede navegar, bucear y hasta avistar ballenas.

Cuáles son las costas que tiene Portugal

Este pequeño país europeo cuenta con una gran variedad a lo largo de toda la costa. En el norte, un mar que se encuentra con bosques y montañas, con un clima ventoso que provoca olas fuertes. En el centro, aguas más tranquilas, playas extensas y pueblos con estética pesquera. En el sur, lo más bello, playas agrestes, inmensos acantilados, calidez y un mar turquesa.

Portugal es ideal para los amantes del agua, ya que ofrece una gran cantidad de actividades náuticas para hacer. Los paseos en barco al atardecer por los ríos Tajo y Duero, las rutas en kayak por las cuevas del Algarve o las excursiones por el río Mondego son experiencias que permiten disfrutar del paisaje desde otra perspectiva. Además se realizan deportes de competición como el surf o la vela.

El Atlántico portugués alberga una rica biodiversidad de fauna marina. Madeira y Azores, dos islas en el medio del océano, son excelentes para el avistaje de criaturas del mar, se pueden observar delfines, ballenas y tortugas marinas en su hábitat natural.