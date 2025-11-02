El crack de la Selección argentina que puede cambiar de equipo antes del Mundial a cambio de 58 millones El jugador está haciendo una temporada espectacular en su club y llamó la atención de varios grandes de Europa, que ahora deberán pelearse entre ellos si quieren ficharlo en el próximo mercado de pases. Por







Varios clubes europeos se disputan a este jugador argentino.

Nico Paz brilla en el Como de la Serie A, donde anotó cuatro goles y repartió cuatro asistencias en los primeros siete partidos de la temporada.

El Inter de Milán está dispuesto a ofrecer 58 millones de euros por él en el próximo mercado de pases.

La prioridad la tiene el Real Madrid, club del que surgió y que conserva una cláusula de repesca hasta junio de 2026.

De esta manera, el jugador de la Selección argentina podría cambiar de equipo antes del próximo Mundial. Entre los varios jugadores de la Selección argentina que brillan en Europa, uno de los que más llama la atención es Nico Paz. El mediocampista de 21 años surgido del Real Madrid lleva poco más de un año en el Como de la Serie A y, según trascendió, podría cambiar de equipo antes del Mundial 2026.

El juvenil es figura en su club, ya está totalmente afianzado en el fútbol italiano y no pasa inadvertido para sus rivales. De hecho, el Inter de Milán lo tiene en su radar y estaría dispuesto a jugar fuerte para ficharlo en el próximo mercado de pases: la oferta sería de 58 millones de euros.

El equipo de Lautaro Martínez sabe que debe competir con el Real Madrid, que tiene prioridad gracias a una cláusula de repesca que vence en junio de 2026. No sería de extrañar que la Casa Blanca quiera recuperarlo antes de esa fecha, teniendo en cuenta el nivel que muestra en Italia.

Nico Paz - Selección Argentina.jpg Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, elogió al jugador y dejó la puerta abierta a un posible regreso. "Vi el partido contra Juventus, Como hizo un gran trabajo. Nico Paz está creciendo mucho, cayó en el lugar perfecto y con un entrenador que lo potencia. ¿Su futuro? No es el momento de hablar de eso", sostuvo.

La temporada de Nico Paz Nico Paz llegó al Como en agosto de 2024. Durante su primer año se afianzó como titular y fue elegido como el mejor jugador Sub 23 de la Serie A. Ahora, en la temporada 2024-2025, desató todo su potencial.

En los primeros siete partidos del torneo, el mediocampista anotó cuatro goles y repartió cuatro asistencias. Fue nuevamente destacado como el mejor juvenil de la liga en dos meses consecutivos, agosto y septiembre.