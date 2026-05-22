22 de mayo de 2026 Inicio
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Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable

Por sus paisajes imponentes, su atmósfera silenciosa y su valor natural, se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del norte argentino.

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Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable

Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable

  • Salta es uno de los destinos más impactantes del norte argentino.
  • El sitio está ubicado sobre la icónica Ruta Nacional 40.
  • El paisaje combina montañas, roca volcánica y escenarios de pre-puna.
  • El túnel natural fue moldeado por la erosión del agua durante siglos.
  • El entorno forma parte de los tradicionales Valles Calchaquíes.

Este rincón escondido salteño es una parada destacada si vas por la ruta 40 y tiene un paisaje inolvidable: el norte argentino continúa sorprendiendo con destinos poco explorados que combinan paisajes extremos, historia y naturaleza.

Un atardecer en este destino natural a 1 hora de CABA ¿Dónde es?
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Entre ellos aparece un rincón escondido ubicado en La Poma que se convirtió en una parada ideal para quienes recorren la mítica Ruta Nacional 40.

Rodeado de montañas, formaciones volcánicas y escenarios de pre-puna, este sitio atrae a viajeros que buscan experiencias diferentes en medio de uno de los trayectos más impactantes del norte argentino.

Cómo es el rincón salteño ideal para visitar sobre la ruta 40

El Puente del Diablo se encuentra en La Poma, entre Cachi y San Antonio de los Cobres. Se trata de una formación natural creada por roca volcánica y erosionada por el paso del agua a lo largo de los siglos. El lugar impacta por su enorme túnel natural, las tonalidades minerales de las paredes y el sonido del agua que recorre el interior del paisaje rocoso.

Además de su valor geológico, el entorno también posee una fuerte identidad cultural vinculada a los antiguos pueblos originarios y a la historia de los Valles Calchaquíes.

Puente del Diablo

Muchos visitantes llegan hasta este rincón de Salta para realizar caminatas, sacar fotografías y recorrer senderos naturales. Entre las actividades más elegidas aparecen:

  • exploración de cavernas;
  • trekking por senderos de montaña;
  • fotografía de paisajes;
  • recorridos geológicos;
  • visitas culturales por pueblos cercanos.

También existen excursiones guiadas que permiten ingresar a algunos sectores internos del túnel natural con mayor seguridad. Para llegar desde la capital del corazón del NOA, es necesario tomar la Ruta Nacional 40 en dirección hacia Cachi y luego continuar rumbo a La Poma.

El recorrido atraviesa caminos de montaña, sectores de ripio y curvas pronunciadas, por lo que se recomienda viajar con precaución y verificar previamente el estado climático de la zona.

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