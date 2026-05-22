Volkswagen cambió dos veces sus precios en mayo: qué pasó con los valores de sus pick ups

Volkswagen volvió a mover los precios de sus pick ups en mayo y la actualización dejó un dato particular: la marca difundió dos listas durante el mismo mes . Ese doble movimiento no impactó de la misma manera en Amarok y Saveiro, dos modelos que cerraron mayo con valores diferentes a los que habían tenido durante el primer tramo del año.

En la primera lista, publicada a comienzos de mayo, la modificación principal estuvo concentrada en la Amarok, que ya venía de una baja previa en abril. En la segunda, difundida días después, apareció el cambio más fuerte del mes y el foco pasó a Saveiro, que recibió una corrección considerable en toda su gama.

Con este nuevo esquema, la Volkswagen Amarok quedó con precios entre $ 51.929.800 y $ 93.430.750 , mientras que la Volkswagen Saveiro pasó a ubicarse entre $ 31.526.350 y $ 38.530.100 . En ambos casos, el análisis muestra una corrección frente a los valores que estaban vigentes en marzo, aunque con comportamientos distintos según el modelo.

Qué pasó con la segunda lista de mayo

Durante mayo, Volkswagen aplicó primero una lista en la que la Amarok volvió a bajar sus precios respecto de abril. Esa modificación alcanzó a todas las versiones de la pick up mediana y se sumó al ajuste descendente que ya se había observado el mes anterior. Sin embargo, en la segunda lista de mayo, la Amarok no volvió a cambiar: los valores quedaron iguales a los de la primera actualización del mes.

El movimiento más fuerte de la segunda lista estuvo en Saveiro. Hasta la primera publicación de mayo, la pick up compacta mantenía los mismos valores que en marzo y abril. Pero en la lista posterior, Volkswagen aplicó una baja de más del 24 % en todas las versiones, con un recorte aún más marcado en la variante de entrada.

De esta manera, la Saveiro Trendline cabina simple pasó de $ 43.098.250 a $ 31.526.350, lo que representó una baja de 26,9 %. La Comfortline cabina doble bajó de $ 45.961.500 a $ 34.741.900, con una variación negativa de 24,4 %, mientras que la Extreme cabina doble descendió de $ 50.973.100 a $ 38.530.100, también con una caída de 24,4 %.

Cuánto bajó la Volkswagen Amarok

En el caso de Amarok, el recorte fue más gradual. Entre marzo y la segunda lista de mayo, la gama acumuló una baja promedio de 10,6 %. El primer ajuste se observó en abril, con una reducción promedio cercana al 5,6 %, y luego se completó con la lista de mayo, donde el promedio de baja fue de 5,3 % respecto del mes anterior.

La versión de entrada, Amarok Trendline TDI manual 4x2, pasó de $ 58.255.550 en marzo a $ 51.929.800 en la lista vigente de mayo, con una baja de 10,9 %. La Trendline TDI manual 4x4 quedó en $ 61.894.950, con una reducción acumulada de 8,3 %, mientras que la Comfortline TDI manual 4x2 pasó a $ 59.569.000, con una variación negativa de 7,8 %.

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Entre las versiones intermedias, la Comfortline TDI automática 4x2 quedó en $ 63.546.250, la Highline TDI manual 4x2 en $ 64.236.050 y la Highline TDI automática 4x2 en $ 70.458.850. En esos casos, las bajas acumuladas frente a marzo se ubicaron entre 9,9 % y 10,2 %, según la variante.

Las versiones V6 concentraron algunas de las reducciones más importantes. La Amarok Comfortline V6 AT 4x4 pasó de $ 83.783.950 a $ 73.301.700, con una baja de 12,5 %, la más marcada de la gama. La Highline V6 AT 4x4 quedó en $ 86.397.750, con una reducción de 12,0 %, mientras que las Extreme V6 y Hero V6 pasaron a $ 92.427.900, con una baja de 11,8 %. La Black Style V6 AT 4x4, tope de gama, quedó en $ 93.430.750, con una caída acumulada de 11,2 %.

Cómo quedó la gama Saveiro

Con la segunda lista de mayo, Saveiro quedó reposicionada dentro de la oferta de Volkswagen. La gama actual está compuesta por tres versiones, todas con motor MSI y caja manual. La entrada de gama es la Trendline cabina simple, con un precio de $ 31.526.350. Más arriba aparece la Comfortline cabina doble, a $ 34.741.900, y como opción más equipada figura la Extreme cabina doble, a $ 38.530.100.

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El punto relevante es que esta baja no apareció de forma escalonada durante el trimestre. A diferencia de Amarok, que fue ajustando sus valores entre abril y mayo, Saveiro mantuvo sus precios durante marzo, abril y la primera lista de mayo. El cambio se dio recién con la segunda publicación del mes, cuando la marca aplicó una corrección que superó el 25 % promedio en la gama.

Este movimiento dejó a la pick up compacta con una diferencia de $ 11.571.900 respecto del precio que tenía en marzo en la versión Trendline, de $ 11.219.600 en la Comfortline y de $ 12.443.000 en la Extreme. En términos porcentuales, la versión que más bajó fue la cabina simple, mientras que las dos cabina doble tuvieron una reducción prácticamente idéntica.

Los precios vigentes de Amarok y Saveiro en mayo

Con la segunda lista de mayo, la Volkswagen Amarok quedó conformada por once versiones. Los precios vigentes son: Trendline TDI MT 4x2, $ 51.929.800; Trendline TDI MT 4x4, $ 61.894.950; Comfortline TDI MT 4x2, $ 59.569.000; Comfortline TDI AT 4x2, $ 63.546.250; Highline TDI MT 4x2, $ 64.236.050; Highline TDI AT 4x2, $ 70.458.850; Comfortline V6 AT 4x4, $ 73.301.700; Highline V6 AT 4x4, $ 86.397.750; Extreme V6 AT 4x4, $ 92.427.900; Hero V6 AT 4x4, $ 92.427.900; y Black Style V6 AT 4x4, $ 93.430.750.

En el caso de Volkswagen Saveiro, los valores quedaron de la siguiente manera: Trendline CS MSI MT, $ 31.526.350; Comfortline CD MSI MT, $ 34.741.900; y Extreme CD MSI MT, $ 38.530.100.

Así, mayo cerró con un escenario distinto para las dos pick ups de Volkswagen. Amarok acumuló una baja progresiva desde abril, con mayor impacto en las versiones V6, mientras que Saveiro tuvo una corrección más brusca y concentrada en la segunda lista del mes. En ambos casos, los precios actuales quedaron por debajo de los valores que estaban vigentes en marzo.