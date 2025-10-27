27 de octubre de 2025 Inicio
La fortuna que estaría dispuesto a pagar Real Madrid por Mac Allister

El equipo español planea invertir una buena cantidad de millones de euros para quedarse con el jugador del Liverpool. El argentino es el principal objetivo de Xabi Alonso para reforzar el mediocampo merengue.

Por
Mac Allister

Mac Allister, de 26 años, se consolidó como una pieza clave en el esquema del club inglés.

Redes sociales
  • El Real Madrid evalúa invertir cerca de 80 millones de euros para fichar a Alexis Mac Allister, una de las figuras del Liverpool.
  • El mediocampista argentino es considerado por Xabi Alonso como la pieza ideal para reforzar el centro del campo blanco.
  • Su rendimiento en la Premier League y su perfil técnico lo posicionan como una prioridad en la próxima ventana de transferencias.
  • La operación marcaría un movimiento estratégico clave para el club madrileño tras la salida de históricos como Kroos y Modric.
Mac Allister llamó la atención con un accesorio muy particular.
El Real Madrid planea un ambicioso movimiento en el mercado de fichajes, por el cual buscará ofrecer 80 millones de euros por Alexis Mac Allister, actual mediocampista del Liverpool y una de las figuras más completas de la Premier League. El futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022, aparece en la lista de prioridades del club español para reforzar la zona de volantes de cara a la próxima temporada.

La decisión llega en un contexto de renovación interna luego de la salida de Toni Kroos y de Luka Modric, dos emblemas que marcaron una era. Xabi Alonso, actual entrenador del conjunto blanco, considera que Mac Allister puede aportar la creatividad, el control y la lectura de juego que su equipo necesita para sostener su estilo.

Con una oferta cercana a los 80 millones de euros, la dirigencia madridista busca convencer al Liverpool, aunque no descartan que la negociación se eleve por la alta valoración que tiene el jugador en el mercado inglés. La operación podría concretarse durante el verano europeo, aunque no se descarta un intento anticipado en enero si se dan las condiciones adecuadas.

Mac Allister, de 26 años, se consolidó como una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp y posteriormente bajo la dirección técnica de Arne Slot. Su inteligencia táctica, precisión en los pases y capacidad para adaptarse a diferentes funciones lo convirtieron en un jugador de elite. En el Real Madrid ven en él al volante que puede garantizar equilibrio, ritmo y presencia ofensiva.

Mac Allister

Los números de Mac Allister en la temporada

En la temporada 2024-2025, el argentino registró un total de 49 partidos oficiales con el Liverpool, aportando 7 goles y 6 asistencias entre Premier League, copas nacionales y torneos internacionales. Su rendimiento lo colocó entre los mediocampistas más productivos del campeonato inglés.

En el curso actual (2025-2026), ya acumula 10 encuentros disputados con una asistencia. Más allá de sus estadísticas, Mac Allister destaca por su influencia en la construcción de juego, su precisión en los pases y su liderazgo silencioso dentro del campo.

Alexis Mac Allister

Su perfil encaja a la perfección con lo que Xabi Alonso pretende para el Real Madrid: un jugador que no solo organice, sino que marque el ritmo del partido y aporte llegada al área rival. Con experiencia en la élite europea y una madurez futbolística en crecimiento, el argentino se perfila como una incorporación de peso para el conjunto blanco.

