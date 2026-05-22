Crisis en Bolivia: cuatro muertos por la falta de atención en los hospitales

El Gobierno informó el fallecimiento de un niño de 12 años por la imposibilidad de su traslado debido a las protestas y los bloqueos en las rutas.

Un niño de 12 años murió en Bolivia luego de que una ambulancia que lo trasladaba de urgencia no pudiera avanzar debido a los bloqueos de rutas que afectan a distintas regiones del país. Con este caso, ya son cuatro las personas fallecidas por situaciones relacionadas con las protestas, según informó el Ministerio de Salud boliviano.

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El menor había sido derivado desde un hospital de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, hacia la capital departamental para recibir atención especializada. Sin embargo, las obstrucciones en las carreteras obligaron al vehículo sanitario a modificar el recorrido y dirigirse hacia Oruro. El niño murió durante el trayecto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud expresó sus condolencias a la familia y remarcó que “la vida está por encima de cualquier conflicto”. Además, volvió a reclamar la habilitación de corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias y el acceso a atención médica urgente.

Janet, una ciudadana boliviana, habló con el periodista Adrián Salonia directo desde Bolivia para C5N y expresó su preocupación por el estado de los hospitales: "Hay Comité de Emergencias que se están abriendo en los hospitales públicos bolivianos. No, la situación es terrible aquí en Bolivia, ¿no? Porque deberían dar prioridad a los hospitales".

" Supuestamente hay ayuda del gobierno argentino que está trayendo aviones Hércules, pero no se ve esa ayuda. Aquí ya se están suspendiendo, como dicen, las operaciones, no hay oxígeno. Lo que preocupa es eso, las personas más necesitadas o las que sufren más, ¿no?", comentó.

La crisis se desarrolla en medio de protestas y cortes de rutas impulsados desde hace más de dos semanas por sindicatos campesinos aimaras, organizaciones sociales y sectores afines al ex presidente Evo Morales. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las protestas comenzaron en La Paz, pero en los últimos días se extendieron a las ciudades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Los bloqueos provocaron complicaciones en el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos, incluido oxígeno medicinal, especialmente en La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia estimó pérdidas superiores a los u$s600 millones de dólares para el sector productivo debido a la paralización del transporte y la actividad comercial. Frente al agravamiento de la situación, el Gobierno boliviano, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica reiteraron el pedido a los manifestantes para que permitan el funcionamiento de corredores humanitarios destinados al traslado de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible.

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia y cruzó a Gustavo Petro por su "injerencia en asuntos internos"

El gobierno de Bolivia declaró "persona non grata" y solicitó el cese de sus funciones a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, después de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que la crisis política en el país boliviano se trata de una "insurrección popular" que se produjo en "respuesta a la soberbia geopolítica".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció la medida, en medio de la tensión con la administración de Petro: "El Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes".

En tal sentido, la cartera explicó la decisión. "Responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas", expresó.

"El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente", concluyó.

Por su parte, en diálogo con Radio Caracol de Colombia, Petro cargó contra la medida y remarcó que "si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase".

En tanto, sostuvo que su país está dispuesto a intermediar por el diálogo y aseguró que "lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo".

El presidente de Bolivia anunció un "reordenamiento de gabinete" y pidió "corredores humanitarios"

Tras semanas de protestas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció "un reordenamiento del gabinete" para lograr un equipo de gobierno "más ágil, más cercano y que escuche" porque "el presidente no puede estar en todas partes" y la conformación de un Consejo Económico y Social para "convocar a todos aquellos que quieran participar del Gobierno para construir gobierno conjunto".

"Si creamos un Consejo Económico y Social es para que el bloqueo no sea parte de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas", definió el jefe de Estado este miércoles en conferencia de prensa y apuntó: "Bolivia no requiere una ley antibloqueos, lo que requiere es dialogar, reencontrarse, reconciliarse y apuntar a aquellos que quieren a través del racismo, del regionalismo y a través del color de tu piel tomar distancia cuando la democracia y la Constitución nos amparan a todos".

Además, el mandatario de Bolivia agradeció la labor de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo, de las fundaciones y de las ONG de derechos humanos y convocó "a las iglesias evangélicas, a la Cruz Roja, a los médicos y a todo aquel que quiera participar" a armar corredores humanitarios para "el traslado de combustible, alimentos y atención médica".

Paz Pereira aseguró que el gobierno se reunió en las últimas tres semanas con "todas las organizaciones" del occidente del país y de la ciudad de El Alto y concluyó que "la inmensa mayoría" le reclamó "ser parte de la toma de decisiones".