22 de mayo de 2026 Inicio
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Fin de una era: después de 10 años, Pep Guardiola deja de ser el DT de Manchester City

El club inglés hizo oficial la salida del director técnico catalán "tras una década increíble". Obtuvo 20 títulos.

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Pep Guardiola deja el Manchester City.

Pep Guardiola deja el Manchester City.

El club inglés Manchester City hizo oficial este viernes la salida del director técnico catalán Pep Guardiola. "Pep Guardiola dejará su cargo tras una década increíble como entrenador del City", informó brevemente la entidad en sus redes sociales.

Será su primera experiencia en la pantalla, la cual compartirá con Gallardo.
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El paso de Pep por el City quedará en la historia, ya que con 20 títulos, se transformó en entrenadores más dominantes, influyentes y exitosas en la historia del club. Arribó en julio de 2016 y durante una década logró darle una identidad del equipo en el fútbol inglés y europeo.

"A pesar de su salida como entrenador del Manchester City, Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas", publicó el club en un comunicado.

Los 20 títulos de Pep Guardiola en el Manchester City

  • Premier League (6): 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024.

  • UEFA Champions League (1): 2023.

  • FA Cup (3): 2019, 2023, 2026.

  • EFL Cup / Carabao Cup (5): 2018, 2019, 2020, 2021, 2026.

  • Community Shield (3): 2018, 2019, 2024.

  • Mundial de Clubes de la FIFA (1): 2023.

  • Supercopa de Europa de la UEFA (1): 2023.

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