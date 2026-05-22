22 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 22 de mayo

El billete minorista opera a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación. Mientras que, el paralelo se vende $1.425 tras haber dado un salto en el inicio de la semana.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

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El dólar minorista cotiza este viernes a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada de jueves donde bajó $10 en la extensión de la pax cambiaria, tras una rueda sin cambios el miércoles.

El dólar oficial atraviesa la semana sin sobresaltos.
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Mientras que, el mayorista opera a $1.380,50 para la venta. En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.425 para la venta, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana. Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.426,11., mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.426,11.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.380,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.478,99, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.426,11.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.395 para la compra y $1.396 para la venta.

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