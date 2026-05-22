22 de mayo de 2026 Inicio
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Apagón en barrios de la Ciudad: más de 100 mil usuarios estuvieron sin luz por un corte

La interrupción del servicio eléctrico se debió a un incendio en la subestación de Edesur en Parque Centenario por la explosión de un transformador. Edesur informó que el servicio se reestrablecerá en etapas.

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Apagón masivo en CABA por el incendio de una subestación de Edesur.

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Los usuarios de gran parte de Ciudad de Buenos Aires se ven afectados por un apagón masivo producto de una explosión de un transformador que provocó un incendio en la subestación de Parque Centenario de Edesur. Ante esto, más de 100 mil usuarios se quedaron sin luz cerca de las 4 de la mañana y actualmente hay cinco mil.

Apagón masivo en CABA.
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Los barrios más perjudicados son Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal. Según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el pico se dio cerca de las 4:35 con más de 110 mil afectados de Edesur y más de 600 con Edenor.

Al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios se acercaron para controlar el fuego de la subestación ubicada en la intersección de las calles de Ramos Mejía y Machado. La zona se encuentra con fuerte presencia policial por haber sido un incendio de gran magnitud.

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"Tras maniobras realizadas por nuestros equipos técnicos, ya se recuperó el servicio para más del 70% de los clientes inicialmente afectados", informó Edesur. Los Bomberos logaron apagar las llamas y no se registraron heridos. Según el personal del SAME, ninguno de los vecinos requirió atención médica.

Desde las 6:30 se empezó a normalizar el servicio de manera paulatina, pero no dieron detalles exactos de cuándo podría volver el suministro eléctrico en su totalidad.

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