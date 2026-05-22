Desencuentro sin fin: se filtró una nueva pelea entre Stephanie Demner y Angie Landaburu

El nuevo episodio alimentó nuevamente las versiones de una relación marcada por idas y vueltas dentro del universo influencer argentino.

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca.

Desencuentro sin fin: las redes sociales volvieron a estallar luego de que se filtrara una nueva pelea entre Stephanie Demner y Angie Landaburu , dos de las creadoras de contenido más reconocidas del mundo fashion y lifestyle argentino.

Aunque desde hace tiempo circulan rumores de distanciamiento entre ambas influencers, en las últimas horas se filtraron nuevos detalles que alimentaron las versiones de una pelea todavía sin resolver.

Hasta el momento, ninguna de las dos realizó declaraciones oficiales sobre el tema, aunque el conflicto volvió a convertirse en tendencia entre sus seguidores.

Con el tiempo, el vínculo terminó deteriorándose por completo y Landaburu aseguró que comenzó a acercarse a otras personas del entorno que también habrían tenido conflictos previos con Demner.

Según trascendió en redes y programas de espectáculos, el nuevo desencuentro habría ocurrido durante un evento vinculado al mundo de la moda y las marcas digitales.

Usuarios en TikTok e Instagram comenzaron a notar gestos de distancia entre Stephanie Demner y Angie Landaburu, lo que rápidamente despertó especulaciones sobre una posible nueva pelea. Además, muchos seguidores remarcaron:

la falta de interacción entre ambas en redes sociales;

la ausencia de fotos juntas en eventos recientes;

mensajes indirectos publicados en historias;

cambios en la relación que antes mostraban públicamente.

Durante años, Demner y Landaburu compartieron campañas, viajes y colaboraciones vinculadas con moda, lifestyle y contenido digital. Por eso, cada rumor de distanciamiento suele generar una fuerte repercusión en redes sociales, donde ambas mantienen una comunidad de seguidores muy activa.