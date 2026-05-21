Fue promesa de San Lorenzo, lo compararon con Carlos Tevez y terminó como líder narco

El exdelantero que sorprendió en las inferiores del Cuervo terminó condenado a perpetua por un crimen cometido durante un intento de usurpación para instalar un búnker de drogas.

El episodio por el que fue condenado ocurrió en la madrugada del 27 de enero de 2020.

Lautaro Carrachino llegó a las inferiores de San Lorenzo con nueve años y se convirtió rápidamente en una de las mayores esperanzas del club. Sus condiciones como delantero eran tan llamativas que los propios compañeros y cuerpo técnico lo comparaban con Carlos Tevez . Hoy cumple una condena a prisión perpetua en una cárcel bonaerense por homicidio agravado , luego de convertirse en líder de una banda narco que operaba en Ciudad Evita.

El Tribunal Oral N°4 de La Matanza lo encontró culpable en septiembre de 2023 por el asesinato de Rubén Oscar López, y la condena quedó firme en 2025 luego del rechazo de las últimas apelaciones.

Carrachino ingresó a las divisiones inferiores de San Lorenzo con apenas nueve años y fue goleador indiscutido de la categoría 97. Fue campeón en Séptima División y a los 16 ya se entrenaba con el plantel profesional que conducía Edgardo Bauza. Emiliano Purita, uno de sus excompañeros de inferiores, lo definió sin vueltas: "Un monstruo", capaz de ganar partidos por sí solo.

La primera señal de alarma llegó cuando la Policía apareció en la Ciudad Deportiva del club para buscarlo por una causa de robo agravado y homicidio. Carrachino escapó antes de ser identificado y permaneció prófugo varios días hasta que se entregó. El club decidió respaldarlo, por lo que le dio asistencia psicológica, abogados y hasta le alquiló un departamento para alejarlo del entorno de su barrio. Logró regresar al fútbol y firmó contrato profesional, pero nunca volvió a mostrar el nivel de sus años en inferiores. Fue cedido a Almagro, donde apenas sumó minutos, y quedó libre en 2019.

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Para entonces, según reconstruyeron los investigadores, ya estaba vinculado a grupos dedicados al narcomenudeo en Ciudad Evita. Con el tiempo se convirtió en uno de los referentes de "La Banda del 15", una organización que amenazaba a vecinos para apropiarse de departamentos y usarlos como puntos de venta de droga en los monoblocks del barrio Villegas. Carrachino logró mantenerse prófugo durante meses mientras otros integrantes eran detenidos.

El episodio por el que fue condenado ocurrió en la madrugada del 27 de enero de 2020. Junto a otros hombres armados irrumpieron en una vivienda, rompieron la puerta a patadas y amenazaron a la familia que la habitaba: "Si no se van en dos o tres horas, volvemos y los matamos a todos".

Horas después regresaron. En medio de una discusión con Rubén Oscar López, un vecino que había acudido para ayudar a las víctimas, el exfutbolista abrió fuego y lo mató de un disparo en la cabeza. Una testigo declaró en el juicio: "Yo de esa cara no me voy a olvidar". El exfutbolista fue detenido nueve meses después, el 22 de octubre de 2020, cuando intentó escapar de un patrullero en las inmediaciones de Ciudad Evita.