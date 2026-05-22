22 de mayo de 2026 Inicio
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La dura reacción de Flavio Azzaro a la eliminación de Racing en Copa Sudamericana: "Es indignante"

El periodista se pronunció luego del empate 2-2 ante Caracas en Avellaneda. Apuntó contra el entrenador Gustavo Costas y el presidente del club, Diego Milito.

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Flavio Azzaro lamentó la eliminación de Racing en la Copa Sudamericana. 

Flavio Azzaro lamentó la eliminación de Racing en la Copa Sudamericana. 

Captura retocada con IA.

Racing quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al empatar de local 2-2 ante Caracas y comienzan a salir a la luz las primeras repercusiones de hinchas y periodistas partidarios. Uno de ellos fue Flavio Azzaro, quien publicó en sus redes sociales una dura reacción: responsabilizó al entrenador Gustavo Costas y el presidente Diego Milito por la derrota y sentenció: "No hay forma de resistir un semestre como este".

Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.
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En un primer análisis post partido, Azzaro entiende que "no hay manera de que el técnico pueda seguir después de quedar afuera en Copa Sudamericana contra Caracas." De esta manera, reconoció que "por más que me duela por lo que es Costas, muchas gracias, Gustavo, pero te tenés que ir".

racing caracas
Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.

En un compilado de críticas, el periodista volvió a cargar contra el DT al señalar: "Este es un Racing que no admite que un entrenador quede afuera en zona de grupos". "Es indignante lo que pasó esta noche, que es responsabilidad, por supuesto, esencialmente del presidente de Racing... pero a Milito lo votó el socio... no se tiene que ir Milito", agregó Azzaro al sumar a la máxima autoridad del club en los responsables.

Para Azzaro, "llegó el momento de que Milito ponga su técnico y se juegue la de él. Poné tu técnico, Milito, jugate la tuya y bancate la tuya": "Me duele que Racing haya retrocedido en todos los aspectos. En todos los aspectos retrocedió Racing."

El resumen del empate 2-2 de Racing frente a Caracas en Avellaneda

Embed - RACING QUEDÓ ELIMINADO POR EL GOL MÁS INSOLITO DE LA SUDAMERICANA | Racing 2-2 Caracas | RESUMEN

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