22 de mayo de 2026 Inicio
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Tras ir por Otamendi, ahora River Plate quiere sumar a otro campeón del mundo

El equipo dirigido por Chacho Coudet se prepara para jugar la gran final del Torneo Apertura ante a Belgrano de Córdoba. Mientras tanto, la dirigencia ya piensa en el futuro y se encuentra negociando, de cara a la próxima temporada, para traer a un integrante de la Scaloneta.

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De izquierda a derecha: Thiago Almada

De izquierda a derecha: Thiago Almada, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

El millonario se prepara para jugar la gran final del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Mientras tanto, la dirigencia ya piensa en el futuro del club y se encuentra en plenas negociaciones, de cara a la próxima temporada, para traer a otro campeón del mundo.

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River Plate acaba de confirmar que Nicolás Otamendi regresará al fútbol argentino después de disputar el Mundial 2026 y será jugador del club del cual confesó ser hincha. Ahora se encuentra en tratativas para adquirir a otra figura de la Scaloneta y fortalecer al combinado dirigido por Eduardo Coudet de cara al próximo torneo.

Según trascendió el presidente Stefano Di Carlo volvió a contactarse con Thiago Almada, para consultar su situación en Atlético de Madrid y saber si tiene intención de volver al país. No obstante, la dirigencia indicó que el pase se torna difícil por el costo del jugador: el futbolista fue adquirido en España por una cifra cercana a los 46 millones de dólares y se espera que busque recuperar la inversión.

Thiago Almada en la Selección argentina

River reactivó las negociaciones con el entorno del campeón del mundo iniciadas en enero tras conocerse que planea cambiar de club tras disputar su segundo Mundial en menos de un mes. Mientras estuvo en el Atlético de Madrid, Almada jugó 40 partidos con 4 goles y 2 asistencias, pero fue suplente habitual y declarado transferible en enero.

Además del interés por los campeones del mundo, la institución de Núñez tiene en la mira a Nelson Deossa, el colombiano de 26 años que pasó por el Real Betis. En cuanto a las opciones ofensivas, aparece otra figura de la Scaloneta, Ángel Correa de 31 años y actual jugador de Tigres de México cuya negociación está marcada por el aspecto económico: el club mexicano desembolsó ocho millones de euros (unos USD 9,4 millones) al Atlético de Madrid, y el atacante tiene vínculo vigente hasta junio de 2030.

En paralelo, la posibilidad de repatriar a Giovanni Simeone aparece como una alternativa muy atractiva para River. En cuanto a los refuerzos para el mediocampo, la dirigencia analiza dos opciones de peso: el uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años y actualmente en el Getafe de España, con quien ya mantiene conversaciones; y el argentino Nicolás Domínguez, de 27 años, campeón de América en 2021 y jugador del Nottingham Forest en la Premier League.

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