22 de mayo de 2026 Inicio
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Terminó una maratón en Tucumán y le revelaron el sexo de su hijo: cómo fue la emotiva coronación

René Alberto Sánchez corrió 21 kilómetros y cuando llegó a la meta se enteró, de manera inesperada, el sexo de su hijo.

Por
René Sánchez

René Sánchez, el corredor que se enteró al final de la carrera el sexo de su hijo.

  • Ocurrió en los 21K de Yerba Buena, en Tucumán.

  • Le pidió a su esposa, Daniela Reynoso que no le revelara la información hasta que terminara la carrera.

  • Al llegar a la meta lo esperaba su pareja junto con una bengala del color vinculado al sexo de su futuro hijo.

  • René vivió un momento único, con la satisfacción de completar el desafío físico y la alegría de saber cómo será su segundo hijo.

René Sanchez es un profesor de educación física nacido en Catamarca pero que vive en Tucumán. Fue el protagonista de una emotiva sorpresa que le preparó su familia en el marco de la Media Maratón de Yerba Buena. El premio no fue solo completar la exigente prueba, sino enterarse el sexo de su proximo hijo.

Será su primera experiencia en la pantalla, la cual compartirá con Gallardo.
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La revelación de género es una práctica cada vez más común entre las personas y consiste en un evento donde se anuncia el sexo del bebé a familiares y amigos luego de las 22 semanas de embarazo. Se usan elementos como globos o bengalas de colores rosa (femenino) y azul (masculino) para dar a saber la información. Daniela Reynoso, la esposa, trasladó esta actividad hacia el momento cúlmine de la carrera y sorprendió totalmente a René, que venía extenuado. El cansancio quedó en segundo plano y la felicidad se apoderó de él.

El humo azul se hizo presente y en ese momento supo que su segundo hijo iba a ser varón, al igual que Simón, el primogénito. La pareja ya tenía preparados los nombres para el bebé. Si era nena iba a ser Rosario, pero como el humo no salió de color rosa el nombre elegido fue Bautista.

Maratón Tucumán
Rene Sanchez junto a su esposa Daniela Reynoso celebrando la revelación de genero de su hijo

Rene Sanchez junto a su esposa Daniela Reynoso celebrando la revelación de genero de su hijo

Así fue el emotivo momento donde un maratonista supo el sexo de su hijo

La Media Maratón de Yerba Buena fue el escenario de un momento único para un participante. René Sánchez comenzó la carrera sin saber el género de su futuro bebé. A medida que se iba acercando a la meta el cansancio se multiplicaba. Pero un premio lo esperaba en la meta.

La pareja y futura madre de su hijo apareció con una bengala azul y lo sorprendió. René tardó unos segundo en procesar la información, pero el humo azul le hizo caer la ficha. Enseguida se emocionó, se llevó las manos a la cara y miró al cielo, como agradeciendo. Por último, tomó la bengala y alzó los brazos en señal de festejo. René y Daniela se fundieron en un abrazo final. Serán padres de Bautista, su segundo hijo.

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