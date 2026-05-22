Terminó una maratón en Tucumán y le revelaron el sexo de su hijo: cómo fue la emotiva coronación

René Sanchez es un profesor de educación física nacido en Catamarca pero que vive en Tucumán. Fue el protagonista de una emotiva sorpresa que le preparó su familia en el marco de la Media Maratón de Yerba Buena. El premio no fue solo completar la exigente prueba, sino enterarse el sexo de su proximo hijo .

René vivió un momento único, con la satisfacción de completar el desafío físico y la alegría de saber cómo será su segundo hijo.

Al llegar a la meta lo esperaba su pareja junto con una bengala del color vinculado al sexo de su futuro hijo.

Le pidió a su esposa, Daniela Reynoso que no le revelara la información hasta que terminara la carrera.

La revelación de género es una práctica cada vez más común entre las personas y consiste en un evento donde se anuncia el sexo del bebé a familiares y amigos luego de las 22 semanas de embarazo. Se usan elementos como globos o bengalas de colores rosa (femenino) y azul (masculino) para dar a saber la información. Daniela Reynoso, la esposa, trasladó esta actividad hacia el momento cúlmine de la carrera y sorprendió totalmente a René, que venía extenuado. El cansancio quedó en segundo plano y la felicidad se apoderó de él.

El humo azul se hizo presente y en ese momento supo que su segundo hijo iba a ser varón, al igual que Simón, el primogénito. La pareja ya tenía preparados los nombres para el bebé. Si era nena iba a ser Rosario, pero como el humo no salió de color rosa el nombre elegido fue Bautista .

La Media Maratón de Yerba Buena fue el escenario de un momento único para un participante. René Sánchez comenzó la carrera sin saber el género de su futuro bebé. A medida que se iba acercando a la meta el cansancio se multiplicaba. Pero un premio lo esperaba en la meta.

La pareja y futura madre de su hijo apareció con una bengala azul y lo sorprendió. René tardó unos segundo en procesar la información, pero el humo azul le hizo caer la ficha. Enseguida se emocionó, se llevó las manos a la cara y miró al cielo, como agradeciendo. Por último, tomó la bengala y alzó los brazos en señal de festejo. René y Daniela se fundieron en un abrazo final. Serán padres de Bautista, su segundo hijo.