22 de mayo de 2026 Inicio
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Bailó frente al sol, descubrieron que lo hace todas las mañanas y se volvió viral: quién es

Se levanta temprano y sale a recorrer la rambla de Mar del Plata con auriculares puestos y dispuesto a poner el cuerpo en movimiento para recibir el día.

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Este hombre se hizo viral por el particular desayuno que elige todos los días en Mar del Plata. 

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Free Walks
  • Un hombre de 47 años se volvió viral en Mar del Plata por bailar cada mañana frente al mar mientras sale el sol.
  • La escena fue registrada por un móvil televisivo y rápidamente se compartió en redes sociales.
  • El protagonista aseguró que el baile es una forma de “autosanación” y un momento de conexión personal.
  • También contó que canciones de su infancia lo ayudaron en momentos difíciles de su vida.

En una ciudad donde las mañanas suelen arrancar entre colectivos, autos y gente apurada para llegar al trabajo, una escena distinta empezó a repetirse sobre la costa de Mar del Plata y terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados de los últimos días.

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El protagonista es Inti, un hombre de 47 años que desde hace cinco años vive en la ciudad y que todas las mañanas transforma el Paseo Dávila en una especie de pista de baile a cielo abierto. Con auriculares puestos, frente al mar y bajo el sol, empieza a bailar y moverse con libertad mientras quienes pasan por la zona lo observan, le sonríen o sacan el celular para grabarlo.

La historia tomó fuerza después de que un móvil de Canal 8 Mar del Plata lo encontrara durante una salida para el programa “Buenas Mañanas”, que se transmite para la Costa Atlántica. Lo que iba a ser una nota de color terminó explotando en redes sociales, donde miles de personas compartieron el video y dejaron mensajes de apoyo.

Mar del Plata
La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado.

La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado.

Esto lo practico todos los días, es una forma de autosanación”, explicó Inti durante la entrevista. Según contó, el ritual nació de manera espontánea y se transformó con el tiempo en una rutina que lo conecta con el mar, la música y consigo mismo. La repercusión lo sorprendió. De acuerdo con el programa, la mayoría de los comentarios destacaban la alegría que transmitía la escena y el impacto positivo que generaba verlo bailar antes de arrancar el día.

Cómo es el baile viral del hombre que saluda al sol en Mar del Plata

Inti suele caminar por la costa temprano, detenerse frente al mar y comenzar a bailar sin seguir una coreografía puntual. Sus movimientos mezclan expresión corporal, pasos libres y gestos teatrales mientras escucha canciones de su infancia.

Viral hombre bailarín en la rambla de Mar del Plata

Durante la entrevista contó que entre sus artistas favoritos aparecen temas de Flavia Palmiero, Xuxa y producciones de Cris Morena. También reveló que esas canciones tuvieron un rol importante en momentos difíciles de su vida. “Tuve varios intentos de no estar acá en este mundo y las letras de Cris Morena me ayudaron a seguir viviendo”, expresó emocionado.

Lejos de molestarse por la viralización, Inti aprovechó la repercusión para dejar un mensaje que volvió a multiplicarse en redes sociales: “Esto es una invitación para que las personas hagan eso que aman hacer, sin limitaciones y sin importar lo que digan los demás”.

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