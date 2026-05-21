21 de mayo de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

El próximo 30 de mayo está estipulado como la fecha límite para entregar la nómina de hasta 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

A menos de un mes del inicio del Mundial, varias selecciones están definiendo la lista final para disputar la Copa del Mundo, y en las últimas horas trascendió que Lionel Scaloni analiza hacer un corte final con una sorpresa: convocar a 26 jugadores +1. Es decir, en total, llevaría 27 futbolistas. ¿De quién se trata y por qué?

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El entrenador argentino presentó una prelista de 55 futbolistas que tiene en carpeta para jugar el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, pero la fecha límite es el próximo 30 de mayo, y por estas horas no descarta la posibilidad de sumar al arquero de River, Santiago Beltrán.

santiago beltran

Con Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli con su lugar casi asegurado, aún resta confirmarse quién será el tercer arquero entre Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses, pero de igual modo, el joven de 21 años podría meterse entre los futbolistas que viajen a la Copa del Mundo en calidad de "sparring", tal como sucedió en Qatar 2022 con Gómes Gerth.

Más allá que en las últimas horas se generó un poco de preocupación por la participación del Dibu tras confesar la rotura de su dedo durante la final de la Europa League de Aston Villa ante Friburgo, no está en riesgo su presencia en el torneo. De hecho, la inclusión de Beltrán sería una decisión que se venía analizando antes de este episodio.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Pese a que el Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica, la Selección argentina tendrá dos partidos previos al inicio del torneo mundialista.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras, mientras que el segundo se jugará el 09 de junio contra Islandia, ambos a disputarse en Estados Unidos.

Tras ello, la Selección defensora del título ya pondrá la mente en lo que será el debut el 16 de junio por la primera fecha del Grupo J ante Argelia a las 22. El segundo encuentro se disputará el 22 contra Australia a las 14, mientras que en el último partido se medirá con Jordania el 27 a las 23.

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