"Superamos las 100 viviendas afectadas": las dramáticas consecuencias de los incendios en Epuyén El intendente José Contreras habló sobre el crítico momento que atraviesa Chubut y prometió reconstruir los hogares consumidos por el fuego. La catástrofe afectó seriamente a la zona y no hay registros previos de una magnitud similar.







Los incendios en la Patagonia arrasaron con todo a su paso. www.lmneuquen.com.ar

La localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, atraviesa un momento crítico con más de 100 viviendas destruidas a causa de los incendios forestales. El intendente José Contreras confirmó estas cifras y prometió la reconstrucción de los hogares consumidos por el fuego en el último periodo. Los focos ígneos afectaron la zona desde diciembre y provocaron un impacto ambiental sin precedentes en la Comarca Andina.

"Este año hubo 37 viviendas afectadas. Si sumamos lo ocurrido el año pasado, superamos ampliamente el centenar solo en Epuyén", señaló Contreras al describir la grave situación habitacional, según informó Ámbito. El funcionario remarcó que el paisaje cambió de forma drástica por la intensidad del fuego. "Ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo; el panorama es desolador", expresó.

José Contreras Intendente de Epuyén José Contreras, intendente de Epuyén, afirmó que hay más de 100 viviendas afectadas por el fuego. El Chubut La recuperación de la zona requerirá tiempo, recursos considerables por parte del Estado y empresas privadas que se encarguen de las obras. "Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante", mencionó con determinación el mandatario comunal, quien aseguró que las casas destruidas se reconstruirán en un plazo estimado de tres meses. "Se van a levantar en los mismos lugares. Esta experiencia tiene que servir para reforzar la prevención", sostuvo Contreras.

El fuego ya arrasó más de 46 mil hectáreas en la región, según los datos oficiales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las autoridades recordaron que la investigación sobre el origen de los focos continúa bajo la mirada de la justicia rionegrina y chubutense. Existen avances importantes en la pesquisa sobre posibles acelerantes y se espera identificar pronto a los responsables de los ataques.

A nivel nacional rige la emergencia ígnea a través del decreto 80/2026 debido a las condiciones climáticas adversas en la Patagonia. Esta medida responde a una sequía persistente, actividad eléctrica constante y temperaturas superiores al promedio histórico. Las lluvias de las últimas semanas otorgaron un alivio necesario para que los brigadistas logren contener algunos de los focos.

Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila El intendente de la localidad chubutense de Cholila, Silvio Boudargham, presentó una denuncia penal tras detectar que supuestos voluntarios vendían parte de la ayuda enviada para las familias afectadas. La maniobra involucra a dos personas identificadas como M.R. y J.C., quienes trasladaban elementos desde Bariloche para su comercialización ilegal. La situación quedó al descubierto tras un operativo policial donde se interceptó un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros. El chofer reconoció que la mayoría de las unidades tenían como fin la venta a valores de entre $110 mil y $150 mil. La causa por esta presunta estafa quedó a cargo de la Fiscalía de la Comarca Andina para determinar responsabilidades.