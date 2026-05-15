Por qué se espera un invierno de temperaturas más altas y menos lluvias

La próxima estación podría romper todos los pronósticos históricos en Argentina. El tiempo, cada vez más impredecible.

El invierno podría llegar con temperaturas fuera de lo común.

El próximo invierno en Argentina podría presentar condiciones climáticas muy diferentes a las habituales. Según el último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , durante los meses de mayo, junio y julio de 2026 se espera un escenario del clima con temperaturas superiores a los valores históricos y menos lluvias en varias provincias del país . Este pronóstico surge del análisis conjunto de modelos climáticos nacionales e internacionales y ya genera atención en sectores productivos, energéticos y turísticos.

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El organismo explicó que actualmente el clima está influenciado por una fase neutral del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) , sin predominio de El Niño ni La Niña , una situación que suele generar una atmósfera más variable e impredecible . Aunque el informe no funciona como un pronóstico diario, sí establece tendencias generales sobre cómo podría comportarse el clima durante el invierno.

Además, los especialistas aclaran que un invierno con un clima más cálido no significa ausencia de frío extremo. Todavía podrían registrarse olas polares , heladas intensas y hasta nevadas aisladas , aunque la tendencia promedio marcaría temperaturas más elevadas que las normales para esta época del año.

El mapa del clima elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional muestra una señal clara: prácticamente no aparecen regiones con probabilidades de temperaturas inferiores a lo normal. Por el contrario, gran parte de Argentina presenta mayores chances de atravesar un trimestre más cálido que el promedio histórico.

Las probabilidades más altas de temperaturas superiores a la media se concentran en:

Norte argentino (NOA —el noroeste compuesto por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero— y NEA —noreste: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa—).

Región del Litoral ( Entre Ríos y Santa Fe).

Córdoba.

Sectores de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).

En provincias como Buenos Aires, La Pampa y parte de la Patagonia, la tendencia aparece entre “normal o superior a la normal”. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluso podrían registrarse jornadas con máximas cercanas a los 20 grados en pleno invierno, algo que comenzó a repetirse con mayor frecuencia durante los últimos años.

Los especialistas sostienen que este comportamiento del clima forma parte de una tendencia cada vez más visible, con inviernos menos rigurosos y períodos de temperaturas atípicamente altas, especialmente en el centro y norte argentino.

frio viento bajas temperaturas clima El clima podría no ser tan extremo durante el próximo invierno.

Provincias con menos lluvias en invierno 2026

El pronóstico trimestral del clima también anticipa un escenario de precipitaciones más limitadas en distintas regiones del país. Aunque el comportamiento de las lluvias presenta mayor variabilidad que el de las temperaturas, hay zonas donde la señal seca aparece con fuerza.

Las áreas con mayores probabilidades de lluvias inferiores a lo normal incluyen:

Oeste y centro de Formosa.

Oeste de Chaco.

Este de Salta.

Norte de Santiago del Estero.

Además, algunas regiones de Buenos Aires y sectores de la Patagonia central aparecen dentro de categorías “normal o inferior a la normal”.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que en el NOA (noroeste argentino) y el norte de Cuyo el clima de invierno coincide naturalmente con la estación seca, por lo que las precipitaciones suelen ser muy bajas durante estos meses.

La situación genera especial preocupación en el sector agropecuario, principalmente en Córdoba, Santa Fe y parte de la región pampeana, donde las variaciones de humedad y temperatura pueden impactar directamente sobre las campañas de trigo y otros cultivos de invierno.

El organismo también advierte que "los pronósticos trimestrales del clima trabajan con probabilidades y no con certezas absolutas". Por eso, incluso en regiones con tendencia seca todavía "pueden producirse tormentas intensas o fenómenos climáticos extremos de manera puntual", agregó.