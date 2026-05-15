Se supo la verdad: el motivo por el que Lolo Poggio fue eliminada de Gran Hermano

La exparticipante abandonó la casa en las últimas horas por decisión del público. La defensa de su hermana.

La eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano Generación Dorada generó un intenso debate sobre las verdaderas razones detrás de su salida en la polémica “placa planta”. La influencer quedó fuera de la competencia a casi tres meses del inicio del reality de Telefe y, horas después de abandonar la casa, habló en vivo en El Debate junto a Santiago del Moro y los panelistas del programa.

Durante la emisión, el conductor le preguntó directamente a Lolo qué creía que había pasado para que el público decidiera eliminarla. “ Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto... ”, expresó la ex participante intentando explicar su salida.

Sin embargo, el conductor de Gran Hermano no coincidió con su análisis y rápidamente le dio la palabra a Laura Ubfal , quien lanzó una frase contundente sobre el verdadero motivo de la eliminación: “ Había un hate afuera, nada más ”.

La declaración de la periodista, luego de la postura de Del Moro, generó debate inmediato entre los analistas del reality. Mientras Ubfal insistió en que el rechazo del público fue determinante, Ceferino Reato opinó distinto y sostuvo: “ No te lleves la impresión de que fue por hate o por tu hermana, fue por vos, no jugaste bien, no te luciste. Eras una planta ”.

En ese momento también salió a la luz uno de los puntos más polémicos alrededor de la participación de Lolo: las acusaciones de supuesto favoritismo por ser la hermana de Julieta Poggio, una de las figuras más populares surgidas de Gran Hermano 2022-2023. “Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta”, disparó Ubfal en pleno debate.

Lejos de esquivar la situación, Lolo defendió su manera de jugar y dejó en claro que nunca quiso construir un personaje dentro de la casa. “Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto”, afirmó.

Incluso protagonizó un tenso cruce con los panelistas cuando compararon su perfil con el de otros jugadores. “Zunino en la casa es un embole”, lanzó la influencer luego de que Gastón Trezeguet mencionara que otros participantes sin conflictos seguían en competencia gracias al “shippeo” y el apoyo del público.

debate gran hermano

El posteo de Juli Poggio tras la eliminación de Lolo en Gran Hermano

Tras la eliminación de su hermana, Julieta Poggio utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de apoyo que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del reality.

“¡No puedo estar más orgullosa de vos! Me encanta que te hayas animado a vivir esta experiencia y que todos puedan conocer lo madura, hermosa, inteligente, talentosa y sobre todo la gran persona que sos”, escribió Juli junto a una foto abrazando a Lolo.

La exfinalista de Gran Hermano también destacó cómo fue vista su hermana tanto dentro como fuera de la casa: “La casa habla bien de vos, tus compañeros afuera también, panelistas y gente que te defiende, y eso te lo ganaste solita y sin nunca fallarte a vos misma”.

JULIO POGGIO LOLO POGGIO DEFENSA La historia de Instagram de Julieta Poggio en defensa de su hermana Lolo.

Además, Julieta dejó una frase final que muchos interpretaron como una fuerte indirecta tras la polémica eliminación: “Te amo mucho Lolo. La vas a romper afuera, que es donde verdaderamente se gana este juego”.