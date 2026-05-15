15 de mayo de 2026 Inicio
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En medio del escándalo, Javier Milei está reunido con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos

El encuentro, abocado a la gestión, se lleva a cabo en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan en la Justicia sobre el jefe de Gabinete. El canciller Pablo Quirno también formará parte y se espera un repaso de los proyectos legislativos que el Gobierno presentará en el Congreso las próximas semanas.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos. 

Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos. 

Luego de su roadtrip mediático en la agitada noche del jueves, este viernes el presidente Javier Milei recibe en la Quinta Presidencial de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con agenda de gestión y enfocados en avanzar en un nuevo paquete de leyes que permita profundizar con las reformas con las que fantasea el gobierno, el mandatario vuelve a darle una nueva muestra de apoyo a su jefe de Gabinete en medio del avance de la investigación judicial que lo tiene como principal implicado en la causa por enriquecimiento ilícito.

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El cónclave entre el Presidente y su ministro coordinador comenzó puntual a las 9:30 de la mañana en uno de los salones de la Quinta donde el economista esperó a su ex vocero para desayunar. Pese a las quejas y súplicas internas que recibe desde hace más de dos meses, el líder libertario es el principal garante de la continuidad del ex periodista en la gestión. Milei no sólo está convencido de la inocencia de Adorni, sino que también cree fervientemente que los ataques a su funcionario responden a una operación coordinada entre la prensa y la oposición para desestabilizar su gobierno.

Así lo dejó en claro en la última reunión de gabinete que tuvo lugar hace una semana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Durante la única media hora que participó del encuentro, el jefe de estado reconfirmó su apoyo irrenunciable al favorito de su hermana Karina y desafió a los presentes a dejar sus cargos si sus decisiones no les apetecen. “El que da las órdenes acá soy yo”, reconstruyen varias fuentes sobre los dichos vehementes del líder libertario. Con el respaldo renovado, el presidente le pidió al jefe de gabinete que se ponga al frente de la gestión y acordaron verse al menos una vez por semana para seguir afilando la sintonía de las políticas de gobierno.

Según confiaron fuentes oficialistas a C5N, el encuentro tiene como único objetivo repasar la agenda de gestión del oficialismo, con especial foco en los próximos pasos legislativos del gobierno. Unos minutos más tarde, en tanto, se sumó el canciller, Pablo Quirno, quien también se sumará al repaso de la agenda exterior del oficialismo luego de que el Senado le diera media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Para el Gobierno los proyectos más importantes a tratar en Diputados incluyen la Ley Hojarasca, presentada por el ministro Federico Struzzeneger; la Ley de Patentes de medicamentos promovida en el acuerdo comercial con Estados Unidos; el tratamiento de tratados internacionales, ascensos militares frenados desde hace algunas semanas y la nueva Ley de Zonas Frías.

En tanto, para el Senado el Gobierno buscará aprobar proyectos de propiedad privada, las decenas de tandas de pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la reforma electoral con la que el oficialismo aspira a eliminar las PASO, y la nueva ley de Salud Mental. En tanto, el anunciado Super Rigi, así como el paquete de reformas económicas que buscará introducir cambios en diferentes actividades, entre las cuales se encontraría el cabotaje marítimo y fluvial de la Hidrovía, se tratarán en las próximas semanas, aún sin fecha prevista.

El encuentro entre Milei y Adorni, en tanto, se da en medio del respiro económico que recibió el oficialismo ayer por la tarde, cuando el INDEC dio a conocer la inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, casi un punto por debajo del índice de marzo que alertó a los mercados y el empresariado. Con este dato, en el gobierno empiezan a fantasear con la posibilidad de concretar un descenso significativo de la medición de la canasta de precios al consumidor para enviar renovadas señales de sustentabilidad a un establishment cada vez más preocupado por las inconsistencias que muestra el plan económico.

Por eso, luego de conocerse el dato, durante la entrevista que brindó en Neura el presidente insistió en que si bien desde el oficialismo reciben el dato con satisfacción, la inflación aún no se encuentra en su estadío ideal. “El único dato que nos deja cómodos es que la inflación sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, sostuvo.

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