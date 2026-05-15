El poderoso ritual del 15/5: por qué el número 5 tiene una energía especial en esta fecha

- El 15/5 es considerado una fecha energética y poderosa en numerología.
- El número 5 simboliza cambios, libertad, movimiento y transformación.
- La repetición del 5 potencia rituales de abundancia y apertura de caminos.
- El Sol en Tauro favorece temas relacionados con dinero, estabilidad y merecimiento.
- La astrología recomienda aprovechar esta fecha para manifestar deseos y proyectos.
El poderoso ritual del 15/5: la fecha trae una combinación muy llamativa para la astrología y los rituales. No solo el Sol en Tauro continúa activando temas de abundancia, sino que además se repite un símbolo asociado con movimiento, ¿por qué el número 5 tiene una energía especial en esta fecha?
En numerología, el 5 representa libertad, transformación y expansión. Cuando este número aparece repetido —como sucede en el 15/5— muchas personas creen que su energía se potencia y funciona como una especie de portal para manifestar deseos, tomar decisiones y destrabar situaciones estancadas.
Al repetirse en la fecha 15/5, muchas corrientes espirituales consideran que la vibración se intensifica y favorece rituales relacionados con abundancia, nuevos comienzos y manifestación. También se cree que el 5 rompe estructuras rígidas y ayuda a salir de situaciones que venían bloqueadas o demoradas.
Cuál es el poderoso ritual de abundancia para el 15/5
Qué necesitás
- 5 monedas;
- canela;
- una vela blanca o verde;
- una hoja de papel;
- perfume o aceite esencial.
Cómo hacerlo
- Encendé la vela y colocá las cinco monedas formando un círculo. Después escribí en el papel cinco deseos o intenciones vinculadas con abundancia, trabajo, dinero o crecimiento personal.
- Luego colocá un poco de canela sobre el papel y repetí una afirmación relacionada con prosperidad y apertura de oportunidades.
- Por último, doblá la hoja hacia vos y guardala junto a las monedas durante los próximos días.
La combinación entre astrología y numerología convierte al 15/5 en una fecha muy especial para quienes creen en la energía de los números y los rituales de intención.