Video: así fue el accidente que sufrió Cami Mayán en el gimnasio La panelista de Patria y Familia en Luzu TV tuvo una fuerte caída mientras entrenaba y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Agregar C5N en









Cami Mayán se cayó en el gimnasio. Redes sociales

La panelista de Patria y Familia, Camila Mayán, compartió en sus redes sociales el insólito momento que vivió en el gimnasio mientras entrenaba con una amiga: se cayó y se lastimó la pierna, pero se lo tomó con humor.

La influencer suele mostrar su rutina en su cuenta de Tiktok, la cual es famosa no solo por eso, sino también por sus tutoriales de maquillajes y por los looks que muestra para determinados eventos o viajes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/farandulArgOK/status/2055295880333340787&partner=&hide_thread=false La caída de Cami Mayan en el gimnasio pic.twitter.com/uAOSltc4zn — FARANDULA (@farandulArgOK) May 15, 2026 Según muestra un primer video, ella decidió mostrar su rutina, la cual le compartía a su amiga para ayudarla. Sin embargo, en un segundo video se la puede ver finalizando todo lo que había hecho y para eso se iba a subir a la cinta caminadora por unos minutos.

Sin embargo, se subió sin darse cuenta de que la misma estaba funcionando. Lo cual casi provoca una grave caída, pero se hizo fuerte de brazos y se pudo sostener con las barandas que están alrededor de la máquina y pudo recuperar la estabilidad.

Fiel a su estilo, comenzó a reírse sin parar junto con todos los presentes. Luego mostró que se había lastimado la rodilla producto del golpe y también se fotografió con el maquillaje corrido: “Lloré de la risa”. Por fortuna, no le pasó nada grave y todo quedó como anécdota.

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